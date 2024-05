Ascolti tv del 3 maggio, debutta Viola come il mare 2 e si scontra coi David

Torna Francesca Chillemi con "Viola come il mare 2" su Canale 5 e su Rai 1 trova i David di Donatello

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ufficio stampa - Mediaset Francesca Chillemi

Parata di stelle nella serata del 3 maggio e gli ascolti tv s’impennano. Su Rai 1 vanno di scena di David di Donatello, mentre su Canale 5 debutta Viola come il mare 2 dove Francesca Chillemi ritrova Can Yaman. E nemmeno doveva andare in onda di venerdì.

Infatti, la seconda stagione di Viola come il mare è stata trasmessa in via eccezionale venerdì 3 maggio, perché i successivi episodi sono programmati il giovedì sera su Canale 5.

In questa seconda serie troviamo al centro delle vicende sempre Viola Vitale (Francesca Chillemi), ex Miss Italia che lavora come giornalista a Sicilia WebNews. Ma nuovi personaggio ruotano attorno a lei, a cominciare dall’editore Leonardo Piazza (Ninni Bruschetta) che diventa quasi il suo mentore.

Ovviamente Viola non può fare a meno anche nei nuovi episodi di Francesco Demir (Can Yaman) vicino di casa e affascinante ispettore di polizia, sempre affiancato dal suo fedele assistente Turi (Giovanni Nasta).

Su Rai 1 Carlo Conti e Alessia Marcuzzi hanno condotto i David di Donatello, una serata dove hanno brillato le star italiane, una su tutte, Paola Cortellesi.

Su Rai 3 è andato in onda Milva, una diva per sempre, il documentario ricostruisce la vita e la carriera della grande artista. Su Rete 4 Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, hanno condotto Quarto Grado. Al centro della puntata il caso di Liliana Resinovich, ma anche la vicenda di Saman e la morte di Giulia Tramontano.

Prima serata, ascolti tv del 3 maggio: vincono (di poco) i David

Nella prima serata del 3 maggio, a trionfare sono i David di Donatello che si prendono il 17,3% con 2,81 milioni di telespettatori. Segue Viola come il mare 2, che stacca di poco e ottiene il 16,7%. Su Rai2 Diabolik – Ginko all’attacco! raduna 1.133.000 spettatori (6,1%). Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto è la scelta di 786.000 spettatori con il 4,1%. Su Rai3 Milva – Diva per Sempre conquista 594.000 spettatori e il 3,3%. Su Rete4 Quarto Grado è la scelta di 1.265.000 spettatori (8,7%). Su La7 Propaganda Live si prende 868.000 spettatori e il 5,8%. Su Tv8 MasterChef raduna 418.000 spettatori con il 2,7%. Sul Nove l’ultimo appuntamento con Fratelli di Crozza si prende 1.038.000 spettatori (5,4%)

Access Prime Time, dati del 3 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti è la scelta di 4.256.000 spettatori (22,4%). A seguire il Red Carpet dei David di Donatello è la scelta di 3.190.000 spettatori (15,8%). Su Canale5 Striscia la Notizia ottiene 3.954.000 spettatori pari al 19.,6%. Su Rai2 TG2 Post si prende 839.000 spettatori pari al 4,1%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.130.000 spettatori (5,8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è scelta di 1.192.000 spettatori (6,1%) e Un Posto al Sole appassiona 1.577.000 spettatori (7,8%). Su Rete4 Prima di Domani raccoglie 740.000 spettatori e il 3,7%. Su La7 Otto e Mezzo è la scelta di 1.627.000 spettatori (8,2%). Su Tv8 Tris per Vincere conquista 364.000 spettatori pari all’1,8%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ottiene 635.000 spettatori (3.2%)

Ascolti tv Preserale, dati del 2 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 è la scelta di 2.969.000 spettatori pari al 25%, mentre L’Eredità ha ottenuto 4.200.000 spettatori pari al 28,2%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story convince 1.745.000 spettatori (16,1%), mentre Avanti un Altro! Story raduna 2.710.000 spettatori (19,3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (512.000 – 4,9%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 443.000 spettatori con il 3,2% e S.W.A.T. si ferma a 608.000 spettatori con il 3,6%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 263.000 spettatori (2,1%) e C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 430.000 spettatori (2,7%). Su Rai3 le news dei TGR interessano a 2.068.000 spettatori (13,3%). A seguire Blob conquista 947.000 spettatori (5,5%) e La Gioia della Musica raccoglie 839.000 spettatori (4,6%). Su Rete4 Terra Amara piace a 613.000 spettatori (3,6%). Su La7 Padre Brown conquista 206.000 spettatori pari all’1,5%. Su Tv8 Celebrity Chef si prende 333.000 spettatori (2,2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? conquista 339.000 spettatori con il 2,1%.