“Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 entro il 30 maggio”. Cesara Buonamici sostituta

La giornalista via da Canale 5 prima del previsto ma il programma continuerà ad andare regolarmente in onda fino alla metà di giugno

Fonte: IPA Myrta Merlino

Ancora novità a Pomeriggio 5 dopo il chiacchierato addio di Barbara D’Urso. Myrta Merlino lascerà il programma prima del previsto: la giornalista condurrà l’ultima puntata il prossimo giovedì 30 maggio ma la trasmissione andrà regolarmente in onda fino a metà giugno con Giuseppe Brindisi, che ha già sostituito la compagna di Marco Tardelli in più di qualche puntata. In autunno, poi, la Merlino dovrebbe lasciare definitivamente il timone del format pomeridiano e Mediaset avrebbe deciso già la sostituta.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 a fine maggio

Come riporta Dagospia, Myrta Merlino saluterà in anticipo il pubblico di Pomeriggio 5: la 55enne condurrà fino a giovedì 30 maggio per poi lasciare le redini in mano a Giuseppe Brindisi, collega che già in passato l’ha sostituita più di una volta, soprattutto nelle puntate del venerdì. L’ex volto di La7 non dovrebbe tornare in autunno, pure a causa degli ascolti tv poco soddisfacenti. In lizza ci sarebbe Cesara Buonamici, anche se la giornalista è molto impegnata tra il Tg5 e il Grande Fratello (dove è stata riconfermata come opinionista).

Non è da escludere l’arrivo di Simona Branchetti, altro volto del telegiornale di Canale 5, che ha presentato la versione estiva di Pomeriggio 5. “Ma potrebbe esserci un Merlino bis“, precisa il portale di Roberto D’Agostino. Del resto è stato Pier Silvio Berlusconi in persona a volere fortemente Myrta al posto di Barbara D’Urso e pertanto potrebbe concederle una seconda chance nonostante i risultati poco soddisfacenti. Per tutta la stagione televisiva Pomeriggio 5 è stato battuto da La vita in diretta di Alberto Matano.

Proprio Matano qualche tempo fa si è lasciato scappare una frecciatina nei confronti di Myrta Merlino: “I risultati parlano da soli, oggi come ieri. Con il nostro pubblico il legame è fortissimo e l’idea che alle 17 un televisore su quattro sia acceso per noi mi inorgoglisce – ha detto – “Rispetto al passato ho notato che siamo diventati ancora di più una fonte di ispirazione per la concorrenza. Mi fa piacere”. Il riferimento è ad alcuni ospiti ed opinionisti de La vita in diretta che negli ultimi mesi sono passati a Pomeriggio 5.

Come ad esempio Anna Pettinelli, che è stata a lungo ospite di Alberto Matano per poi traslocare a Pomeriggio 5. “A fronte dei 300 euro percepiti da Anna in Rai, Mediaset ha rilanciato con un compenso di 1000 euro a ospitata, più del triplo”, ha spifferato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Una mossa che però non è bastata ad indebolire La vita in diretta, anzi.

Myrta Merlino e il rapporto con Cesara Buonamici

In attesa di scoprire il suo futuro, Myrta Merlino ci ha tenuto a ribadire proprio in una recente puntata di Pomeriggio 5 che non c’è alcun astio tra lei e Cesara Buonamici, probabile futura conduttrice della trasmissione pomeridiana. Presentando la Buonamici che era in studio in qualità di opinionista, Myrta ha affermato: “Sono qui con la mia amica Cesara Buonamici. Perché ogni tanto qui sento ‘ma tu e Cesara…’. Noi siamo amiche e non abbiamo assolutamente nessun problema, questo volevo dirlo. Ogni tanto bisogna dirle queste cose, perché qui girano un sacco di bugie e allora è bene chiarire”.