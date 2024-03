Alberto Matano stuzzica Myrta Merlino: “Siamo fonte d’ispirazione per la concorrenza”

Fonte: Getty Images Alberto Matano e Myrta Merlino

Con una dose di fierezza, Alberto Matano ha sottolineato il successo della sua La vita in diretta. Da anni, ormai, è il re incontrastato del pomeriggio televisivo, capace di annientare l’agguerrita concorrenza. Prima quella di Barbara D’Urso, che per anni ha gongolato per i suoi ottimi ascolti tv, e poi quella di Myrta Merlino, fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi al timone di Pomeriggio 5 per la stagione televisiva in corso. Matano ha ribadito che il suo programma è ormai diventato un punto di riferimento non solo per il pubblico ma anche per gli addetti ai lavori, tanto che in molti cercano di imitare il suo stile. A partire proprio, a quanto pare, dalla trasmissione di Canale 5.

Alberto Matano e la stoccata a Myrta Merlino e al suo Pomeriggio 5

In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, Alberto Matano ha commentato il successo de La vita in diretta: “I risultati parlano da soli, oggi come ieri. Con il nostro pubblico il legame è fortissimo e l’idea che alle 17 un televisore su quattro sia acceso per noi mi inorgoglisce”. Ha poi pungolato l’avversaria Myrta Merlino: “Rispetto al passato ho notato che siamo diventati ancora di più una fonte di ispirazione per la concorrenza. Mi fa piacere”.

Il riferimento è ad alcuni ospiti ed opinionisti de La vita in diretta che nelle ultime settimane sono passati a Pomeriggio 5. A lanciare il gossip lo scorso dicembre era stato Giuseppe Candela di Dagospia: “Spinta clamorosa dell’informazione Mediaset per rialzare gli ascolti di Myrta Merlino. Chicco Sfondrini nuovo autore della seconda parte, nella squadra il giornalista di Chi Alessio Poeta. Guerra a La vita in Diretta per rubare opinionisti, giornalisti e avvocati. Con offerte di compensi doppiati o triplicati, promesse e contratti. Cifre che la Rai non può pagare. Queste almeno le voci. Alcuni hanno già accettato”.

Tra questi Anna Pettinelli, che è stata a lungo ospite di Alberto Matano per poi traslocare a Pomeriggio 5. “A fronte dei 300 euro percepiti da Anna in Rai, Mediaset ha rilanciato con un compenso di 1000 euro a ospitata, più del triplo”, ha assicurato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.

Ma tale mossa non ha di certo indebolito La vita in diretta, anzi. Il programma resta tra i preferiti del pubblico italiano, tanto che Alberto Matano ha sottolineato: “Quando ho iniziato nel 2019, non avrei mai immaginato di raggiungere questi risultati. Devo ringraziare la mia squadra e la Rai. Per me è importante divertirmi e sentirsi a casa. Per ora va così. Vedremo per il futuro. Sono sereno”.

Qualcuno ha addirittura fatto il suo nome per il prossimo Festival di Sanremo dopo l’addio di Amadeus, ma a riguardo l’ex mezzobusto del Tg1 ha le idee molto chiare: “Sinceramente sarebbe una follia. Solo se fossi un mitomane potrei pensarci”.

Focus ascolti tv, il confronto tra La vita in diretta e Pomeriggio 5

Myrta Merlino ha sostituito, a sorpresa, Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5. Ma il cambio della conduttrice non ha portato i risultati sperati. La vita in diretta di Raiuno è arrivata quasi a doppiare gli ascolti della Merlino che tuttavia, va detto, negli ultimi tempi ha dato segni di recupero. Gran parte del merito va alla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, che Myrta ha deciso di seguire approfonditamente con un inviato alle calcagna dei due coniugi.

In ogni caso tra i due programmi pomeridiani c’è una differenza di almeno 6 o 7 punti di share. Al momento non è chiaro se Myrta verrà sostituita il prossimo anno anche se più volte Pier Silvio Berlusconi ha difeso la sua scelta sottolineando che “i dati sono in linea con quelli della scorsa stagione”.