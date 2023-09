“Pomeriggio Cinque”, i risultati di Myrta Merlino “iniziano a preoccupare”

Quella passata nelle mani di Myrta Merlino è proprio una bella patata bollente. La nuova edizione di Pomeriggio Cinque nell’era post-Barbara D’Urso non sembra ottenere i risultati sperati, anzi c’è chi parla di vera e propria preoccupazione da parte dei vertici di Mediaset, disposti ad apportare qualche “ritocco” al programma. Sono solo indiscrezioni, ovviamente, ma i dati parlano chiaro: rispetto alla precedente edizione gli ascolti si sono ridotti (e parecchio).

“Pomeriggio Cinque”, gli ascolti di Myrta Merlino preoccupano

Il cambio alla conduzione del talk pomeridiano di Canale 5 ha tenuto banco per tutta l’estate. Neanche a dirlo, la polemica per la “cacciata” di Barbara D’Urso ha generato una vera e propria crepa tra due fazioni: chi da una parte è grande estimatore e sostenitore di Carmelita e chi, d’altro canto, appoggia appieno la cosiddetta “rivoluzione anti-trash” avviata da Pier Silvio Berlusconi a Mediaset. A distanza di qualche settimana, però, sembra che i dati comincino a raccontare tutta un’altra storia.

La prima puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda il 4 settembre, aveva totalizzato ottimi ascolti, complice anche la grande attesa del pubblico. Inevitabile che vi fosse curiosità intorno al programma: nuovo studio, nuova scaletta ma soprattutto conduttrice nuova di zecca. L’unico problema è che – dati alla mano – sono bastate due settimane per registrare un calo degli ascolti lampante che, di contro, dà per certa praticamente ogni pomeriggio la vittoria di Alberto Matano con La Vita in Diretta (che, tra l’altro, ha aggiunto l’appuntamento del sabato per contrastare il dominio di Verissimo).

C’è un’altra questione non da poco, sollevata da Dagospia: “Mediaset inizia a essere impensierita da un altro dato: Pomeriggio Cinque lascia infatti molto bassa la curva degli ascolti al programma immediatamente successivo, ovvero Caduta Libera di Gerry Scotti, costretto a partire in salita per tentare di recuperare qualche punto contro il ‘rivale’ Marco Liorni al timone di Reazione a Catena su Rai1″. Come dire, una sorta di effetto-domino destinato ad avere conseguenze catastrofiche anche sul collega.

Aria di cambiamenti a “Pomeriggio Cinque”

Mentre Barbara D’Urso si gode i suoi celeberrimi “caffeucci” (anzi tè, visto il momentaneo trasferimento a Londra), per Myrta Merlino potrebbero esserci di nuovo dei cambiamenti all’orizzonte. “I risultati della nuova gestione di Myrta Merlino iniziano a preoccupare Mediaset – si legge sempre su Dagospia -, che potrebbe pensare a qualche ritocco da apportare alla trasmissione onde risollevare gli ascolti, specie nella seconda parte. Sempre che non sia troppo tardi“.

Di “ritocchini” ce ne sono già stati, a cominciare dallo studio più grande rispetto a quello concesso all’ex conduttrice nell’ultima edizione del talk pomeridiano, fino alla decisione della strategia per evitare la sovrapposizione con La Vita in Diretta, nei minuti iniziali della diretta. Strategia che, in fondo, non sembrerebbe aver sortito l’effetto sperato.

Proprio il padrone di casa della concorrenza, Alberto Matano, ha di recente commentato la nuova gestione-Merlino su Canale 5: “Il modello sembra essere quello della Vita in Diretta – ha dichiarato a Libero – anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format. D’altronde, non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi: bene!”.