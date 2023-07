Alberto Matano sfida Silvia Toffanin: cosa cambia per “La Vita in Diretta”

“Non so che cosa farò dopo la prossima Vita in Diretta, ma spero di incontrare altri colleghi così nel mio cammino”. Alberto Matano aveva salutato con queste parole il suo pubblico, subito preoccupato di non rivedere il conduttore al timone del programma nella stagione 2023/2024 della Rai. Ma, in realtà, La Vita in Diretta avrà un compito: sfidare Silvia Toffanin e Verissimo nella fascia oraria del sabato pomeriggio. Un’impresa ardua? A dir poco, visto che è uno dei programmi più seguiti e amati di Mediaset.

Alberto Matano sfida Silvia Toffanin: la decisione su La Vita in Diretta

Dobbiamo dirlo: per un attimo, abbiamo temuto l’addio di Alberto Matano a La Vita in Diretta. Complice il viavai dei conduttori a cui abbiamo assistito tra Rai e Mediaset, le parole di Matano, durante l’ultima puntata del programma, hanno di certo lasciato il segno. Poi, però, la presenza alla presentazione dei palinsesti Rai, avvenuta il 7 luglio a Napoli, ha messo a tacere ogni possibile indiscrezione o dubbio.

A SuperGuida TV, Matano ha svelato: “Non ho mai provato stanchezza perché il pubblico ci vuole bene, ci segue e ci aspetta. Sono abituato a vedere giorno per giorno quello che succede. La prospettiva di adesso è di rifare La Vita in Diretta. Quello che succederà dopo non lo so ma l’auspicio per il futuro è di trovare una squadra di lavoro come quella che ho”.

Ma le buone notizie non sono finite: stando a quanto condiviso da Davide Maggio, infatti, Matano torna dall’11 settembre con La Vita in Diretta, che però non si fermerà al consueto appuntamento del venerdì. No: con la nuova stagione, c’è l’intenzione di testare una delle fasce orarie più complesse per la Rai, ovvero il sabato pomeriggio. Un esperimento che va considerato nell’ottica di rivoluzionare questa fascia? Non proprio, ma è comunque un banco di prova.

Quando torna Alberto Matano con La Vita in Diretta

“Ci vediamo l’11 settembre, stessa ora, stessa squadra”. Il ritorno di Matano, dunque, non è mai stato messo in dubbio. Ma è pronto a raccogliere una sfida in più: in attesa della partenza del programma Italia Sì di Marco Liorni – che ricomincia ufficialmente dal 14 ottobre 2023 – La Vita in Diretta si “scontrerà” con il programma per eccellenza del sabato pomeriggio di Mediaset, ovvero Verissimo, il salotto condotto da Silvia Toffanin. Le date scelte sono sabato 16, 23 e 30 settembre e sabato 7 ottobre, per ben quattro appuntamenti.

Quando torna Silvia Toffanin con Verissimo

Conosciamo già la data di partenza de La Vita in Diretta, mentre invece manca ancora l’ufficialità per Verissimo. In base a quanto riportato dai principali quotidiani, Silvia Toffanin dovrebbe tornare alla conduzione del suo salotto televisivo proprio il 16 settembre 2023, raddoppiando immediatamente l’appuntamento. Ormai, è la Regina dei weekend di Mediaset, seconda solo a Maria De Filippi, che nei palinsesti è una certezza tra pomeriggi e prime serate. Incuriosisce la scelta della Rai: del resto, Matano è uno dei conduttori preferiti del pubblico, e La Vita in Diretta ha il suo seguito. Cosa sceglieranno gli spettatori? Solo il tempo – e lo share – ce lo dirà.