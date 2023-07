Palinsesti Rai 2023-2024, tutte le novità: Caterina Balivo torna a casa

Una serie di novità e grandi conferme, nei palinsesti Rai 2023-2024, che confermano il ritorno sulla prima rete di Caterina Balivo. La conduttrice partenopea torna a occupare la collocazione che era stata sua, dopo la chiusura di Oggi è un altro giorno, con un programma che ha già un titolo: La volta buona. Secondo quanto riportato da Stefano Coletta, il programma è arricchito da una compagnia di giro che – di volta in volta – affiancano la presentatrice. I programmi sono molteplici ed è netto il taglio col passato. A fare rumore, però, non sono i grandi titoli ma i nomi di chi ha lasciato il servizio pubblico per dirigersi altrove, da Fabio Fazio a Bianca Berlinguer.

Le novità dei Palinsesti Rai 2023-2024, Fiorello sospeso

Si inizia con la mattina. UnoMattina, storico contenitore di Rai1 e successivo al Tg1, anticipa la sua messa in onda con un nuovo volto. Stiamo parlando di Daniela Ferolla, che affianca Massimiliano Ossini nella nuovissima avventura che prende il via dalle 8,35 (non più dalle 9,05). Arriviamo fino alle 14, dopo la consueta fascia informativa garantita dal telegiornale, con il nuovo programma di Caterina Balivo che prende il posto di Serena Bortone, alla guida, invece, di Le Parole al posto di Massimo Gramellini e di un nuovo programma su Rai3 che fa da traino a Report di Sigfrido Ranucci, che si sposta alla domenica dopo il trasloco di Che tempo che fa sul Nove.

Le novità di Rai1 riguardano anche il preserale, in cui rimane Reazione a Catena con Marco Liorni per tutto l’autunno, mentre l’importantissima fascia dell’access, particolarmente appetibile sotto il profilo pubblicitario, è occupata da Affari Tuoi, confermato dopo il buon esperimento primaverile e successore di I Soliti Ignoti. La conduzione è chiaramente di Amadeus. Novità anche per I Fatti Vostri, che passa nelle mani di Tiberio Timperi dopo l’addio a UnoMattina in Famiglia, mentre Salvo Sottile si occupa di attualità e inchieste sul terzo canale (con prodotti ancora da definire). Arriva anche Pino Insegno, che da gennaio conduce L’Eredità, e torna anche Il Mercante in Fiera su Rai2. Monica Maggioni prende il posto di Lucia Annunziata alla guida di In mezz’ora.

Resta invece in sospeso il ritorno in video di Rosario Fiorello, come dichiarato dall’ad di Rai Roberto Sergio, che vorrebbe presto sciogliere il nodo via Asiago. Si vorrebbe infatti raggiungere un accordo prima del ritorno in onda di Viva Rai2 che è confermato con riserva. Il conduttore c’è e anche la volontà di tornare su Rai2, ma ci sono ancora troppi problemi da risolvere.

Le grandi conferme: c’è anche Mara Venier

Il palinsesto ormai rodato non è stato toccato. Parliamo di Mara Venier, che riprende la conduzione di Domenica In nella sua consueta formula, e di Federica Sciarelli, che rimane alla guida di Chi l’ha visto? Grande conferma anche per Francesca Fialdini dopo le insistenti voci di addio, oltre che per Alberto Matano che propone la sua Vita in Diretta.

Strada spianata anche per Tale e Quale Show di Carlo Conti, uno dei titoli di punta della prima rete, e Ballando Con le Stelle, con la conduzione di Milly Carlucci. Antonella Clerici conduce invece The Voice Kids (ed È sempre mezzogiorno), in prima serata al venerdì, che ritenta l’esperimento ben riuscito della passata stagione. Elisa Isoardi ci riprova con Linea Verde Life dopo i risultati poco soddisfacenti dello show di Rai2 Volevo dirti che. Bruno Vespa continua con il suo Cinque Minuti, schiacciato tra il tg e l’access prime time.

Raddoppia Belve su Rai2, il martedì e il mercoledì, con la conduzione tagliente (e coinvolgente) di Francesca Fagnani, in staffetta con Alessia Marcuzzi che in Rai ha trovato la sua nuova cifra attraverso il programma d’intrattenimento Boomerissima. Certo anche il ritorno di Stasera c’è Cattelan di Alessandro Cattelan.