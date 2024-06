Palinsesti Rai: staffetta Saviano-Giletti, Serena Bortone è salva

Fonte: IPA Massimo Giletti, Serena Bortone, Roberto Saviano confermati nei palinsesti Rai 2024/2025

L’estate è di fatto appena iniziata ma in tv si pensa già all’autunno. Il Cda della Rai ha approvato i palinsesti della prossima stagione, che verranno ufficializzati il prossimo 19 luglio nella sede napoletana, e sono cominciate a circolare le prime indiscrezioni su quello che vedremo sul piccolo schermo dopo la pausa estiva. Tra le tante cose l’atteso ritorno di Massimo Giletti e Roberto Saviano mentre resta Serena Bortone dopo le polemiche per il caso Scurati.

Palinsesti Rai 2024/2025: il ritorno di Giletti e Saviano, resta Serena Bortone

I palinsesti della Rai sono stati illustrati in consiglio di amministrazione, che ne ha preso atto, dall’amministratore delegato Roberto Sergio, insieme al direttore Distribuzione Stefano Coletta. La presentazione avverrà il 19 luglio a Napoli e probabilmente, alla luce del possibile slittamento del rinnovo dei vertici, saranno gli attuali dirigenti ad esporli agli investitori e alla stampa. Ansa ha fornito qualche anticipazione su quello che vedremo in Rai a partire dal prossimo settembre.

C’è grande attesa per il ritorno di Roberto Saviano e Massimo Giletti. Entrambi saranno protagonisti su Rai3: lo scrittore napoletano condurrà Insider mentre per Giletti avrà un nuovo spazio dal 30 settembre. Un nuovo format in prima serata tutto da scoprire. Serena Bortone è stata confermata in Rai dopo le polemiche per il caso Antonio Scurati. Che sarà è stato però cancellato: la bionda giornalista guiderà un nuovo programma, sotto la direzione Intrattenimento day time, il sabato alle 20.15 con focus sulla cultura. Sempre sulla terza rete Rai.

Palinsesti Rai 2024/2025: tutte le altre novità su Rai3

Non solo Giletti, Saviano e Bortone: su Rai3 ci sarà spazio anche per altri volti. La domenica sera torna, dal 27 ottobre con orario anticipato, Report, mentre dal primo settembre toccherà a Presadiretta. Il martedì in prima serata Le ragazze con Francesca Fialdini e Amore criminale con il ritorno di Veronica Pivetti (Emma D’Aquino sarà impegnata con l’esperimento La vita in diretta sabato).

Novità in seconda serata con A casa di Maria, con Maria Latella. Il mercoledì confermato Chi l’ha visto, mentre nella prima serata del giovedì andranno in onda Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti e Splendida Cornice con Geppi Cucciari. FarWest con Salvo Sottile si sposta al venerdì e riparte dall’11 ottobre. Al sabato, invece, prima serata in compagnia de La confessione di Peter Gomez.

In access prime time In arte Morgan (con Marco Castoldi, ovvero Morgan) si alternerà con Via dei matti numero zero con Stefano Bollani. Nella seconda serata della domenica in onda Magistrati, per approfondire la professione dei giudici dando voce ai protagonisti, e Detective con la polizia di stato.

Nella mattina di Rai3 è confermato Agorà con Roberto Inciocchi, ma andrà in onda anche Mixer Storia con Giovanni Minoli dal 7 ottobre. Petrolio di Duilio Giammaria andrà in onda il venerdì pomeriggio, ma pure con una alcuni speciali in prima serata.

Palinsesti Rai 2024/2024: tutte le novità su Rai1 e Rai2

Per quanto riguarda le novità di Rai1, la stagione autunnale sarà segnata dall’evento, il 6 ottobre in prima serata, Il primo secolo del servizio pubblico radiotelevisivo italiano per celebrare i 100 anni della radio e i 70 della tv, con Carlo Conti alla conduzione dal Palazzo dei Congressi dell’Eur. Sul fronte intrattenimento sono confermati Tale e Quale Show con Conti e The Voice Kids con Antonella Clerici mentre sembra ormai certa la presenza di Stefano De Martino ad Affari Tuoi (sebbene nei giorni scorsi si sia vociferato di un esame per l’ex marito di Belen Rodriguez).

Nel preserale Reazione a catena condotto da Pino Insegno sarà seguito da dicembre da L’Eredità con Marco Liorni. Quest’ultimo lascerà la conduzione di Italiasì nel sabato pomeriggio per far spazio a Il sabato in diretta con Emma D’Aquino, prosecuzione de La vita in diretta in onda dal lunedì al venerdì con Alberto Matano. Tra le fiction grande attesa per quella su Mike Bongiorno e per L’Amica Geniale 4 e Don Matteo 14.

E Rai2? Il volto nuovo è Antonino Monteleone che condurrà il programma L’altra Italia dal 7 novembre in prima serata. Al posto di Viva Rai2 di Fiorello, che starebbe pensando ad un programma notturno per il futuro, alle sette di mattina, dal lunedì al venerdì, andrà il nuovo show Binario due con Andrea Perroni e Carolina Di Domenico.

Confermatissimo in prima serata Belve con Francesca Fagnani e, in seconda serata, La fisica dell’amore con Vincenzo Schettini, oltre a Tango di Luisella Costamagna, spostato al venerdì e in onda dal 13 settembre. Tanto sport con tre appuntamenti con Novantesimo minuto, il sabato, la domenica e il lunedì in seconda serata, oltre al tennis con le Atp Finals e la Coppa Davis.