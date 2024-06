Stefano De Martino in bilico: “Condurrà Affari Tuoi solo se passerà un esame”

Fonte: IPA Stefano De Martino è in lizza per condurre la prossima edizione di Affari Tuoi

Stefano De Martino a rischio ad Affari Tuoi. Fino a qualche settimana fa sembrava certa la conduzione dell’ex ballerino, complice un importante contratto firmato con la Rai. Ma prima di occupare il posto lasciato vuoto da Amadeus, l’ex marito di Belen Rodriguez deve superare un’ultima prova. Soprattutto perché, stando a quanto spifferato da Dagospia, la società di produzione Banijay avrebbe espresso più di qualche perplessità sul giovane conduttore di Torre Annunziata che, di fatto, non ha alcuna esperienza con i game show.

Stefano De Martino non condurrà più Affari Tuoi?

Stando a quanto riporta Dagospia, “i dirigenti del servizio pubblico e soprattutto Banijay hanno deciso di testare le capacità di Stefano De Martino senza attendere agosto-settembre”. Per questo hanno deciso di sottoporre il 34enne ad un esame prima di passare alle registrazioni effettive, che si terranno verso la fine dell’estate.

Perché, come precisa il portale, “in quella fascia non si può sbagliare, nemmeno calare troppo”. Un po’ come successo mesi fa a Vladimir Luxuria quando è stata costretta da Banijay– titubante sulla scelta di Pier Silvio Berlusconi di affidarle la conduzione de L’Isola dei Famosi dopo tre anni con Ilary Blasi – a registrare una puntata zero.

Insomma, se tutto filerà liscio al test Stefano De Martino sarà annunciato come nuovo presentatore di Affari Tuoi in occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2024-2024 previsti per il prossimo 19 luglio altrimenti bisognerà trovare una valida alternativa e pure in tempi rapidi visto che la trasmissione è una delle più seguite in televisione, in grado di appassionare ogni sera circa sei milioni di telespettatori.

Stefano De Martino e l’esame per Affari Tuoi

Come si svolgerà l’esame di Stefano De Martino per Affari Tuoi? In sostanza verrà ricreato il contesto di una puntata del programma Rai e De Martino dovrà dimostrare di avere le carte in regola. E così “le prove si terranno al Teatro delle Vittorie dal 24 al 28 giugno, si cercano infatti figuranti speciali di varie età e caratteristiche fisiche differenti per le prove in studio come pacchisti finti concorrenti. Bisogna saper interagire con il conduttore Stefano De Martino, è richiesta spigliatezza e una buona dizione, atteggiamento allegro, educato e partecipativo”.

A quanto pare la casa di produzione preferiva di gran lunga Marco Liorni, che può vantare una certa esperienza in format del genere, prima a Reazione a Catena e poi a L’Eredità, dove ha lasciato il segno con il suo garbo. La Rai però avrebbe fatto di tutto per scegliere Stefano De Martino, con il quale ha stipulato lo scorso maggio un contratto pluriennale (si vocifera di 8 milioni di euro totali).

“Sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2. L’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione”, le parole sul presentatore napoletano da parte dei dirigenti, in riferimento soprattutto alla buona conduzione di Stasera tutto è possibile su Rai2.

Secondo un altro rumor a De Martino sarebbe andata anche l’opzione Festival di Sanremo dopo il biennio di Carlo Conti, che tornerà al timone della kermesse musicale nel 2025 e nel 2026.