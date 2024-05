Fonte: IPA Stefano De Martino

È ufficiale: Stefano De Martino è il nuovo volto di punta della Rai. Tra indiscrezioni e conferme, il conduttore è pronto a impegnarsi nella Direzione Intrattenimento Prime Time, nelle fasce su Rai1 e Rai2. Cosa c’è in serbo per lui? Nonostante la conferma del contratto pluriennale firmato con la Rai, arrivata nel corso della serata del 23 maggio 2024, ci sono ancora molti rumor legati ad Affari Tuoi, dove probabilmente prenderà il posto di Amadeus, e l’incognita Sanremo dopo Carlo Conti. Ma non solo: potremmo già vederlo al suo fianco ben prima. Procediamo con ordine.

Stefano De Martino in Rai, firmato il contratto pluriennale: la nota

“Stefano De Martino ha firmato un accordo pluriennale con Rai. Sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2. L’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione”. Poco dopo l’indiscrezione di Giuseppe Candela su X, la Rai ha confermato il contratto con il conduttore, ma sono molti i progetti in ballo.

Il nuovo volto di punta della Rai. Non è una novità né una sorpresa: da settimane, dopo l’addio di Amadeus, che approda al Canale Nove in autunno, si è ipotizzato il suo nome nella rosa dei favoriti. Perché? Nonostante la giovane età, De Martino è un artista poliedrico, che si è fatto apprezzare in molti programmi televisivi: Da Natale a Santo Stefano, Bar Stella e Stasera tutto è possibile gli hanno permesso di lavorare a 360° sulla conduzione. E ora è il momento di “farsi le ossa” quotidianamente, con uno dei titoli più pregiati dell’Access Prime Time di Rai1: Affari Tuoi.

Il futuro di Stefano De Martino in Rai: da Affari Tuoi all’ipotesi Sanremo

Poche ore prima della conferma della Rai sul contratto pluriennale, un’indiscrezione, condivisa da Giuseppe Candela in anteprima, ci ha permesso di scoprire il futuro – luminoso, a dir poco – del conduttore in Rai. “Come anticipato il 10 aprile Stefano De Martino ad Affari Tuoi, nonostante il no di Banijay. Il ballerino, stimato da Fdi e secondo Oggi da Arianna Meloni, ha ottenuto un contrattone di 4 anni che farà discutere: mega compenso, Access e Prime Time, opzione Sanremo post Conti”. Secondo l’Ansa, potremmo vedere De Martino ben prima a Sanremo, magari al fianco di Carlo Conti in veste di co-conduttore, probabilmente per testare la sua resilienza su un palco tanto importante (e gli umori del pubblico). Nel contratto sono infatti incluse delle “serate speciali”, ma al momento è solo un’ipotesi.

Una lunga trattativa, di cui si parla da settimane. Al momento è il conduttore più quotato, per il sostegno da parte degli spettatori. Tempo di rivoluzione, in ogni caso, in Rai: l’addio di Amadeus ha aperto le porte a più di un cambiamento. È stato confermato Carlo Conti a Sanremo per il biennio 2025-2026, di cui sarà conduttore e direttore artistico. Riguardo alla kermesse, Conti ha affermato di non dover dimostrare niente a nessuno. “Dopo Amadeus, nessuna ansia. Sono a un punto della mia carriera in cui non devo dimostrare niente, né a me stesso, né al pubblico, né all’azienda”.