Affari tuoi, Stefano De Martino cambia il programma cult: le novità

Fonte: IPA Stefano De Martino

La Rai ha dovuto fronteggiare svariati addii, con il più doloroso rappresentato senza dubbio da Amadeus. Nove rappresenta oggi una rete concorrente attrezzata a “rubare” una fetta importante di pubblico, ed è dunque necessario proporre qualcosa di diverso.

Più spazio concesso a Stefano De Martino, che nel corso degli anni ha dimostrato d’avere un chiaro appeal sul pubblico. La sua verve troverà spazio anche nello studio di Affari Tuoi, trasmissione che in parte torna alle origini e in parte subirà dei cambiamenti strutturali.

Il nuovo Affari Tuoi

Non soltanto Stefano De Martino come novità di Affari Tuoi. La trasmissione di Rai 1 si rinnova sotto diversi aspetti, mentre per altri torna ciò che era in passato. Intervistato da Davidemaggio, il conduttore ha spiegato come alcune cose saranno modificate, com’è normale che sia. Il tutto però avverrà nel corso del tempo, in maniera “naturale”. Nessun trauma per il pubblico, dunque, che avrà modo di abituarsi lentamente a una gestione distante da quanto avvenuto nelle altre edizioni.

È un rischio calcolato, quello della Rai, che sa di non poter restare immobile dinanzi ai tanti cambiamenti. Mediaset continua a essere temibile e Nove sta lavorando su un palinsesto più allettante, che strizzi l’occhio proprio alla Tv di Stato.

Affari Tuoi, nuova edizione, avrà inizio il 2 settembre 2024. Qualche cambiamento ci sarà ma non stravolgerà il gioco. Qualcosa di più consistente giungerà col tempo, com’è chiaro.

Le novità di Stefano De Martino

Affari Tuoi tornerà a ruotare intorno al suo oggetto simbolo, il pacco. Un anno fa c’era stato un cambio e invece Stefano De Martino, sotto quest’aspetto, fa tornare la trasmissione sui suoi passi. Scatola celeste, chiusa dal ben noto laccio e sigillata con la ceralacca rossa. Ricordate lo “scavicchi ma non apra” di Paolo Bonolis? Ecco, il meme sta per tornare. Stop al blu elettrico con chiusura trasparente del 2023, dunque.

Ci saranno ancora 20 pacchi, posti lì a rappresentare le 20 Regioni d’Italia, con somme da 0 a 300.000 euro. Alcuni, però, potrebbero contenere degli oggetti per il momento in un numero non definito. Ciò non vuol dire che questi rappresentino dei pacchi sfortunati, anzi.

Di volta in volta si avranno delle proposte non in denaro, con valore mutevole e, dunque, posizionamento sul tabellone variabile. Se un concorrente dovesse vincere un oggetto e non una somma in denaro, la Rai provvederà a pagare il valore in gettoni d’oro.

È quanto sottolinea il regolamento ma, a dire il vero, si tratta di una ripetizione rispetto al precedente. Con Amadeus, però, era stato scelto di non adottare tale soluzione. Non è detto che De Martino segua questa strada, anche se sarebbe di certo interessante.

Per quanto riguarda il rapporto con il Dottore, il presentatore continuerà a fare ovviamente da tramite. Tra le soluzioni previste anche due carte. Il concorrente dovrà scegliere una o l’altra, che riportano le opzioni: cambio e offerta. Va da sé che la prima offre la chance (non obbliga a farlo) di sostituire il proprio pacco. La seconda, invece, permette di ascoltare un’offerta economica in cambio dell’addio al gioco. Nessun’altra novità per il momento, con conferma anche della Regione Fortunata che, se individuata al primo colpo, garantisce 100.000 euro in gettoni d’oro. Al secondo, invece, 50.000.