Affari Tuoi, Stefano De Martino esasperato minaccia la fuga: concorrente in lacrime

IPA Stefano De Martino

Una gara veramente sfortunata quella condotta de Ersilia, della Calabria, ad Affari Tuoi venerdì 9 gennaio. Pacchi sfortunata, mantra riabilitati, Stefano De Martino senza parole e… Una concorrente che nonostante la tensione e le lacrime, riesce a concludere la gara contro il destino con un lieto fine. Ad accompagnare Ersilia il marito Francesco detto “Ciccio”, con il quale lavora nel panificio della famiglia. La serata inizia subito con l’ultima novità del programma, il pacco a sorpresa di Herbert Ballerina, comico e pacchista fisso, che stasera è “lo spray al peperoncino che si può usare anche in cucina: lo spray aglio, olio e peperoncino”.

De Martino esasperato: “Me ne vado”

Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 9 gennaio ha giocato Ersilia, da Catanzaro, Calabria. Una puntata che si è rivelata ostica sin dal primo pacco scelto dalla concorrente. Neanche Stefano De Martino, sempre positivo e ottimista è riuscito a contagiarla con il suo sorriso. All’inizio infatti è stato scelto il pacco del Piemonte, che però conteneva 15.000 euro. Poi, subito dopo, il Lazio, che conteneva 50.000 euro. Per il terzo tiro Ersilia ha scelto la Toscana. “Solitamente ci aiuta“, ha esclamato il conduttore ricordando le cifre della pacchista nelle ultime serate. E invece, questa volta, anche la Toscana tradisce: il pacco conteneva 100.000 euro.

Herbert Ballerina, impietosito e dispiaciuto per la concorrente, ha chiamato allora il mantra del programma e il pubblico ha provato ad aiutare Ersilia intonando: “Ora, tu, mi dai un pacco blu“. Questa volta la “preghiera” ha funzionato: la concorrente ha trovato nella Liguria il primo pacco blu della serata. Conteneva infatti 500 euro. A deludere ancora le aspettative dei due concorrenti però, ci ha pensato la Campania, che conteneva 200.000 euro. Ersilia conclude i primi tiri del gioco trovando il pacco da 75.000 euro. Una partita iniziata malissimo, che ha lasciato tutti perplessi e partecipi della sfortuna della concorrente.

Dopo aver aperto altri pacchi, Stefano De Martino, esasperato dalla situazione ha chiesto alla sorte di far aprire ad Ersilia 5 pacchi blu: “Tentiamo l’impresa“. Poi però nel 3 del Trentino Alto Adige per la concorrente le speranze si sono ulteriormente assottigliate: ha trovato 30.000 euro. Il conduttore ha esclamato con sconforto: “Io basta, me ne vedo!“.

La puntata disastrosa, ma con lieto fine, di Ersilia: quanto ha vinto

La puntata è andata avanti, tra momenti di tensione che hanno portato Ersilia alle lacrime, e le solite battute di Herbert Ballerina che hanno provato ad alleggerire la tensione che appesantiva i due concorrenti. La concorrente si è obiettivamente trovata in una situazione difficile, con solo due pacchi allettanti, quello da 300.000 euro e il pacco nero, e una sfilza di cifre blu.

Stefano De Martino è arrivato addirittura a “minacciare” un pacchista: “Se è blu ti taglio il ciuffo”, trovando fortunatamente una cifra blu. Poi, quello che non doveva succedere: Ersilia ha scelto il 17, che però conteneva 300.000 euro. Il conduttore si è seduto a terra, impotente di fronte alla sua sfortuna.

Alla fine Ersilia si è trovata in gioco con il pacco da 0 euro e il pacco nero. Il Dottore ha atteso una richiesta da parte della concorrente e lei, dopo qualche riflessione, ha dichiarato: “Sono venuta qui senza aspettative, ma ora che siamo qui, visto che è partita male io chiedo 300mila euro“. Il Dottore ha scoperto che appena il 28 dicembre c’era stata una partita uguale a quella di Ersilia. Dunque, ha offerto la stessa cifra di allora: 22mila euro. A fare forza alla moglie a fine puntata è stato proprio il marito, Francesco: “Non ci toglie niente”. Un’infusione di coraggio che spinge Ersilia a rifiutare l’offerta. Per fortuna nel suo pacco la concorrente ha trovato il pacco nero, contenente 20.000 euro.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!