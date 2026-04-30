Ricompatta, illumina e rivitalizza la pelle, il siero viso per la cute in menopausa è adesso in sconto e vale la pena provarlo

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Rivitalizza e ricompatta la pelle, il siero viso per la pelle in menopausa è un vero elisr

L’arrivo della menopausa causa tantissimi cambiamenti nel corpo di una donna, sia internamente che esteriormente, e la pelle è la prima a risentirne. Ecco perché è importante prendersene cura con dei prodotti realizzati in modo mirato per supportare la cute durante questo periodo, come il siero viso rivitalizzante di Vichy Neovadiol, Meno 5 Bi-Serum un vero elisir di benessere e bellezza per la pelle, che agisce contro la comparsa delle rughe e delle macchie scure e che dona al viso un boost di benefici e di nuova vitalità.

Offerta Vichy Il siero viso per la pelle in menopausa da provare

Vichy Neovadiol, Meno 5 Bi-Serum, il siero viso per pelli mature e in menopausa

Un siero viso concentrato che supporta la pelle durante la fase della menopausa, un periodo a cui ogni donna va incontro, ma che con le giuste accortezze e prodotti si può rendere meno impattante, soprattutto in termini di cambiamenti fisiologici che il corpo tende a subire.

In menopausa, infatti, si contano circa una settantina di variazioni che la donna subisce e che interessano praticamente ogni aspetto del corpo (e della vita), pelle compresa. Questa, infatti, durante questo più o meno lungo periodo, si modifica in modo evidente soprattutto per l’abbassamento repentino del livello di estrogeni, che ha un impatto importante sulla cute perdendo elasticità, compattezza e tonicità, e “peggiorando” il suo stato di rilassatezza con la conseguente formazione di rughe, lassità e con la comparsa delle classiche macchie scure che la pelle matura può presentare via via che il tempo passa.

Perché provarlo: ingredienti e benefici

Ed ecco che entrano in gioco prodotti come il siero viso di Vichy, un concentrato di benefici e e di benessere per la pelle in menopausa. Un siero pensato per rispondere alle esigenze specifiche delle pelli mature o colpite dalle tipiche variazioni ormonali della menopausa, agendo in modo mirato su ben 5 sintomi che la cute subisce durante questo periodo della vita:

ridefinisce i contorni;

corregge le macchie cutanee;

riduce le rughe;

dona maggior luminosità alla pelle;

reintegra i lipidi cutanei.

E tutto in un solo prodotto! Un siero viso che è ricchissimo di ingredienti e principi benefici per la pelle:

gli Omega 3,6 e 9 , che compensano la perdita dei lipidi cutanei e nutrono la pelle in profondità;

, che compensano la perdita dei lipidi cutanei e nutrono la pelle in profondità; la niacinamide che lenisce la cute ed eventuali infiammazioni;

che lenisce la cute ed eventuali infiammazioni; l’ acido glicolico che stimola il rinnovamento cellulare per un incarnato più uniforme;

che stimola il rinnovamento cellulare per un incarnato più uniforme; la vitamina GC che aiuta a proteggere la pelle dai radicali liberi;

che aiuta a proteggere la pelle dai radicali liberi; la proxylane, che aiuta a rimpolpare e rassodare la cute, minimizzando le rughe e diminuendo il rilassamento cutaneo.

Offerta Vichy Il siero viso per la pelle in menopausa da provare

Come si utilizza il siero viso di Vichy Neovadiol, Meno 5 Bi-Serum

Insomma, un vero e proprio elisir di benessere e un siero viso che è un concentrato di benefici mirati per la pelle in menopausa. Un prodotto da usare dopo la detersione, una o due volte al giorno come un normalissimo siero, agitando bene prima dell’uso e applicandolo su tutto il viso, evitando le zone del contorno occhi e delle labbra. Ed ecco che la vostra pelle risulterà immediatamente più luminosa, compatta e uniforme, in una parola, ringiovanita. E tutto nel solo tempo di una skincare mirata e che si prenda davvero cura di voi.

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