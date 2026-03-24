Sarah Ferguson si prepara a rivelare tutto sullo scandalo Epstein (e non solo) in un libro, facendo infuriare Re Carlo III

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Sarah Ferguson

Sarah Ferguson sarebbe pronta a “vuotare il sacco” sul caso Epstein dopo essere fuggita da Londra e avrebbe fatto infuriare Re Carlo III con il progetto di un libro capace di mettere in imbarazzo la Royal Family.

Sarah Ferguson: la verità su Epstein in un libro

Secondo quanto svelato da In Touch Weekly, Sarah Ferguson, all’estero dopo l’inizio dello scandalo Epstein e l’arresto dell’ex marito Andrea (ormai ex principe) avrebbe in programma di scrivere un libro. Per lei si tratterebbe non solo di una forma di redenzione, dopo la diffusione della mail in cui definiva il finanziare pedofilo come “un amico fraterno”, ma anche di un modo di recuperare denaro ora che la Famiglia Reale sembra averla abbandonata.

“È risaputo che Fergie è corteggiata per scrivere un libro e che è molto vicina a firmare un contratto – ha spiegato una fonte -. È pronta a svelare tutto, dal trattamento subito dalla principessa Diana ai comportamenti scorretti all’interno della famiglia reale, che, a suo dire, non sono mai stati affrontati adeguatamente. Per il palazzo, questo è uno scenario da incubo”.

“Per Fergie – si legge ancora – questa è la sua occasione di redenzione. Finalmente il pubblico capirà la sua versione dei fatti riguardo al caso Epstein, ma lei racconterà anche ciò che sarebbe stata costretta a subire all’interno della monarchia. Fergie afferma di essere stata usata come capro espiatorio per anni. Inoltre, con il libro guadagnerà una fortuna di cui ha disperatamente bisogno”.

“Re Carlo furibondo con Sarah Ferguson”: l’ipotesi della causa legale

La notizia di un imminente libro in arrivo, scritto dall’ex moglie di Andrea, sarebbe già arrivato alle orecchie di Re Carlo III che sarebbe furibondo. Il Sovrano ne avrebbe già parlato con William e Kate Middleton e, diversamente da quanto accaduto in passato, avrebbe intenzione di agire subito. Starebbe per questo valutando la possibilità di fare causa a Sarah Ferguson.

“La possibilità di intentare una causa per fermare Sarah è sul tavolo – ha racconta una fonte -. Sia re Carlo III che il principe William credono che lei abbia il potenziale per causare danni duraturi alla monarchia già traballante, quindi ritengono necessario assumere una posizione molto ferma. Se ciò significa coinvolgere i tribunali, che così sia”.

Sarah Ferguson non compare da tempo in pubblico. Dopo il trasloco di Andrea, costretto a lasciare la Royal Lodge proprio a causa dello scandalo Epstein, aveva deciso di trasferirsi all’estero. Negli ultimi mesi avrebbe soggiornato in Svizzera e poi in Irlanda, sempre in costosi centri benessere e ospite di amici.

Secondo alcune fonti ora avrebbe trovato rifugio negli Emirati Arabi presso un facoltoso amico esperto di sicurezza. “È finita nel fuoco – ha raccontato l’insider -. Non è una vacanza. È una questione di sopravvivenza. Verrà arrestata se torna nel Regno Unito. È solo questione di tempo, è inevitabile”.

L’obiettivo di Sarah Ferguson sarebbe quello di evitare un interrogatorio, come accaduto ad Andrea. Sono tanti infatti a chiedere che Fergie si rechi negli Stati Uniti per testimoniare sul caso Epstein. “Se Ferguson sa qualcosa, dovrebbe testimoniare immediatamente negli Stati Uniti”, ha detto alla Bbc Sky Roberts, il rappresentante del fratello di Virginia Giuffre.