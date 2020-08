Chi è Elfrida Ismolli, la moglie di Edoardo Vianello

editato in: da

Edoardo Vianello, uno dei simboli della canzone italiana, è sposato dal 2006 con Elfrida Ismolli. La donna, che il grande pubblico ha avuto modo di apprezzare durante la puntata di Io e Te di martedì 11 agosto 2020, è di origini albanesi.

Bionda, bellissima e sorridente, come ricordato anche nello studio di Pierluigi Diaco ha conosciuto il celebre marito nella sala d’attesa di uno studio dentistico. Era il 1998 e lei, da poco arrivata in Italia, conosceva le canzoni di Vianello, successi che hanno segnato la storia della musica italiana, ma non sapeva chi fosse lui.

Da quel giorno, la situazione è decisamente cambiata: la voce di brani immortali come I Watussi e Abbronzatissima ha iniziato a corteggiare Elfrida – nello studio di Diaco lei lo ha definito un corteggiatore favoloso – soprattutto attraverso lunghe telefonate.

Nel 2006 è poi arrivato il matrimonio, con il dentista il cui studio è stato galeotto nelle vesti di testimone. Le nozze civili tra Elfrida, detta Frida, ed Edoardo Vianello sono state celebrate a Roma nella Chiesa sconsacrata del Comune che si trova presso le Terme di Caracalla.

Il matrimonio con Elfrida è il terzo per il grande cantante. Edoardo Vianello è stato infatti sposato con Wilma Goich, divenuta sua moglie nel 1967 e madre della sua primogenita Susanna, e con Vani Muccioli, con la quale ha avuto, nel 1991, il secondo figlio Alessandro Alberto.

Edoardo Vianello e sua moglie sono molto innamorati. Il cantante romano, che ha superato da ormai 4 anni il ragguardevole traguardo dei 60 anni di carriera, per parlare di lei ha utilizzato la stupenda frase “Mi ha tranquillizzato la vita”.

Oggi, con alle spalle una carriera ricca di successi sia come cantante sia come produttore, Vianello si gode la quotidianità con la moglie. Elfrida, che si è detta orgogliosa di lui, ha raccontato da Diaco alcuni dettagli della loro vita assieme, dichiarando per esempio che al cantante di Con le Pinne, il Fucile e Gli Occhiali piace molto andare a a fare la spesa al mercato perché ama il contatto con la gente.

La Ismolli ha altresì detto che Vianello è un bravissimo cuoco. Concludiamo ricordando che la moglie di Edoardo Vianello non è presente sui social e che la coppia vive a Roma con un gatto di nome Roshi.