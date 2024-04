Selen, che oggi è tornata a essere Luce Caponegro, è conosciuta per aver recitato in alcuni film per adulti. Nel 2024, è concorrente a "L'Isola dei Famosi"

Lasciarsi il passato alle spalle, ricominciare e guardare avanti verso una nuova vita che passa per l’Isola dei Famosi: lo sa bene Selen, che oggi è tornata a farsi chiamare Luce Caponegro, conosciuta per il cinema a luci rosse che ha lasciato da tempo per dedicarsi a un nuovo percorso nel quale può essere finalmente se stessa. Nel 2024, il ritorno tra le fila di un reality a 20 anni dalla sua prima esperienza, proprio quella in cui decise che lo pseudonimo di Selen non la rappresentasse più davvero: da qui la scelta di essere solo Luce. Ma cosa fa oggi? Scopriamolo insieme.

Chi è Selen, la carriera di Luce Caponegro

Luce Caponegro, in arte Selen, nasce a Roma il 7 dicembre 1966. Del suo passato si sa pochissimo, dato che malgrado sia stata per lungo tempo un personaggio pubblico ha preferito mantenere la giusta riservatezza, ma è noto che si sia trasferita insieme alla famiglia – da giovanissima – in quel di Ravenna. È quindi cresciuta in Emilia-Romagna nonostante le origini romane.

Il primo film per adulti arriva quand’è già abbastanza adulta, a 26 anni, dopo una brevissima parentesi televisiva che l’ha vista partecipare a Il gioco dei 9 con la conduzione di Raimondo Vianello. Il successo arriva però nel 1993, sotto la direzione di Alex Perri, a seguito del film Signore scandalose della provincia. Da quel momento, la sua carriera è stata in continua ascesa e ha recitato in 48 pellicole a luci rosse. Il suo talento come attrice ha varcato anche i confini nazionali, con 17 premi ottenuti per le sue interpretazioni e la partecipazioni a diverse edizioni degli Hot d’or, che nel 1995 era andato a Rocco Siffredi.

Selen ha recitato anche per il cinema tradizionale e ha lavorato per la televisione. Tra queste, ricordiamo Il giorno + bello del 2005 e Ho ucciso Napoleone del 2015. Ha inoltre lavorato in una puntata della serie televisiva Distretto di Polizia 3 in cui ha interpretato un cameo. Nel 2004 era stata una della concorrenti de La Fattoria, quell’anno condotta da Daria Bignardi.

Cosa fa oggi

Luce Caponegro ha lasciato il cinema a luci rosse da moltissimo tempo, con il suo ultimo film che è stato girato nel 2000 se si fa eccezione per la pellicola Desiderando Selen, pubblicata come una raccolta uscita nel 2003. È stata comunque lontana dai riflettori per diversi anni ed era stata lei stessa a spiegarne la ragione: “Sentivo la necessità di staccarmi da quell’ambiente che non è per niente facile ed estremamente competitivo. Avevo voglia di vivere una vita normale”.

Dall’8 aprile 2024, è una delle naufraghe della 18ª edizione dell’Isola dei Famosi, con la conduzione di Vladimir Luxuria e gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata speciale della stagione è invece Elenoire Casalegno.

Chi è suo marito

Della sua vita privata si sa pochissimo, proprio perché aveva voluto staccare la spina e dedicarsi solamente a se stessa e alla sua vita. Ha avuto comunque diverse storie d’amore, con persone famose e sconosciute, mentre il suo primo marito è stato Fabio Albonetti da cui ha avuto un figlio. Dopo la fine di questo matrimonio, ha sposato in seconde nozze l’ex calciatore Nicola Zanone, con cui ha avuto un altro figlio nel 2006. Nel 2015 si è quindi sposata con Antonio Putortì con il quale ha lavorato al centro benessere olistico che portava il suo nome, Luce. Selen ha divorziato nuovamente nel 2015.