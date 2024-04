Una tromba marina si è abbattuta sull’Isola dei Famosi e insieme ad essa la mannaia della prima eliminazione al televoto. A farne le spese è stata Luce Caponegro, ovvero l’ex pornostar Selen, la cui onestà non è stata premiata. E tra un Francesco Benigno accusato di essere un po’ “bullo” e un Joe Bastianich lupo solitario, tra i protagonisti di questa terza puntata dell’Isola c’è stato (finalmente) il “pepe” tra i due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, oltre all’infortunio di Marina Suma che ha preoccupato parecchio i naufraghi e i telespettatori a casa.

Luce Caponegro prima eliminata, voto: 8

Neanche il tempo di dire “Ho bisogno di soldi che posso guadagnare qui sull’Isola”, ed ecco che Luce Caponegro (in arte Selen) si è ritrovata fuori dai giochi. Il risultato del primo televoto è arrivato inesorabile e a farne le spese è stata una VIP, a dispetto delle previsioni. Il pubblico ha deciso di salvare i non famosi Khady Gueye e Peppe Di Napoli e il maestro di danza di Ballando con le Stelle Samuel Peron. Luce avrebbe potuto dare tanto col suo fare “mistico” tra una meditazione e l’altra ma basta la sua totale onestà a farle meritare un bell’otto.

Joe Bastianich lupo solitario, voto: 5

Non è piaciuto l’atteggiamento un po’ “snob” di Joe Bastianich che sin dall’inizio sembra essersi un po’ isolato dal resto dei naufraghi, mostrando scarsa partecipazione alle attività del gruppo. Marina Suma e Matilde Brandi su tutti hanno espresso non poca perplessità nei confronti dell’imprenditore italoamericano che, in tutta risposta, ha giustificato il suo modo di fare con la questione “culturale”. “Vengo da una cultura un po’ diversa dalla vostra, però io porto una cosa molto solida e molto concreta, io non ti dirò mai quel che ho fatto nella vita, vai a guardarlo da solo – ha spiegato nel suo ormai celebre italiano sgangherato -. Se sento di perdere tempo con te, preferisco stare da solo. Non devo chiedere scusa è come mi comporto nella vita reale”. Severo ma giusto, ma forse non proprio funzionale al gioco.

Fonte: IPA

Francesco Benigno “bullo”, voto: 4

A scatenare le critiche dei naufraghi è stato anche Francesco Benigno, l’attore siciliano entrato in gioco durante la seconda puntata. Non sono mancati i litigi per via di un atteggiamento che a molti non è piaciuto, tacciandolo persino di essere un po’ “bullo” e “arrogante” quando, a suo dire, voleva semplicemente rendersi utile e dare un contributo alla vita sull’Isola. “Mi aspettavo queste clip perché immagino che siano state studiate prima ancora che andassi sull’Isola, mi aspettavo questo colpo basso“, ha detto risentito per il fatto che sia stato tutto montato ad hoc per metterlo in cattiva luce. Poteva risparmiarselo? Certamente sì.

Peppe Di Napoli in lacrime, voto: 8

Sin dall’inizio di questa terza puntata dell’Isola dei Famosi, Peppe Di Napoli aveva mostrato una certa irrequietezza, al punto da affermare di voler perdere al televoto per tornare a casa dalla sua famiglia. E no, non era semplicemente frutto di nervosismo: il pescivendolo partenopeo non è riuscito a trattenere le lacrime durante tutta la settimana pensando alla moglie e ai suoi cari, così come durante la diretta. Lacrime sincere di un uomo profondamente innamorato della sua famiglia, l’umanità che ci piace.

Marina Suma infortunata, voto: 5

Brutto infortunio per Marina Suma in una serata decisamente sfortunata. L’attrice di Sapore di mare si stava cimentando nella prova per l’immunità scontrandosi con il “poeta” Pietro Fanelli: attaccati insieme da una corda avrebbero dovuto lottare per acchiappare una bandiera e portarla a qualche metro di distanza per vincere, ma uno strattone troppo energico ha atterrato la Suma. Immediato l’intervento dei soccorsi.

Fonte: IPA

Scintille tra Bruganelli e Maltese, voto: 7

Primi segnali di vita da parte degli opinionisti, con somma gioia del pubblico. Durante una piccola parentesi dedicata al naufrago Daniele Radini Tedeschi, Sonia Bruganelli ha lamentato una certa insofferenza per le domande troppo “profonde” del collega Dario Maltese, zittendolo. Il giornalista ha colto la palla al balzo qualche minuto dopo per restituire il dardo: “Stavo per dire una cosa intimista, ma non volevo turbare Sonia”, ha ironizzato. “No, con me devi essere terra terra”, ha risposto la Bruganelli.