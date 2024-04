Fonte: IPA Francesca Bergesio

L’Isola dei Famosi 2024 ha avuto avvio l’8 aprile 2024 con al timone Vladimir Luxuria, accompagnata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, in veste di opinionisti del programma televisivo. Collegata dall’Honduras, invece, l’inviata Elenoire Casalegno che ha accolto tutti i naufraghi sulla spiaggia, dopo il loro leggendario lancio dall’elicottero. Nel corso della prima puntata del reality show i concorrenti non sono stati immuni dalle nomination e già quattro di loro sono stati candidati al voto popolare. Chi avranno deciso di salvare i telespettatori? Due naufraghi hanno ricevuto la grazia del pubblico da casa.

Purtroppo Francesca Bergesio è stata costretta al ritiro per un brutto infortunio, che ha avuto luogo nel corso della prima puntata del reality show.

Isola dei Famosi 2024, Francesca Bergesio abbandona

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2024 ha presentato al pubblico televisivo diverse sfide, che hanno visto coinvolti i naufraghi, tra queste la prova dell’apnea, quella ricompensa per ottenere il fuoco e una prova immunità, che ha dato il prezioso aiuto a Matilde Brandi, Marina Suma, Pietro Fanelli e Alvina Verecondi Scortecci. Alcuni naufraghi, però, non erano presenti in puntata dall’inizio e non hanno potuto gareggiare con gli altri. Si tratta di Francesca Bergesio, Greta Zuccarello e Aras Senol.

Miss Italia, però, è apparsa in Palapa dopo qualche ora dall’avvio del programma televisivo e ha dovuto salutare i suoi compagni d’avventura perché costretta al ritiro da un infortunio. Francesca Bergesio ha commentato il suo momento difficile con commozione: “Per me è già stata una piccola vittoria quella di essermi messa in gioco perché sono partita da casa con tante paure, tante fragilità” e ha parlato di aver trovato dei compagni eccezionali. La ragazza si è infortunata al ginocchio mentre effettuava la prova leader della prima puntata del reality show.

In seguito anche Aras Senol e Greta Zuccarello sono apparsi in collegamento dall’infermeria e hanno svelato di aver contratto il Covid, ma che torneranno presto nel gruppo dei concorrenti.

Isola dei Famosi 2024, il risultato del televoto

Il regolamento dell’Isola dei Famosi prevede la partecipazione di un gruppo di concorrenti, denominati naufraghi che, come ogni reality che si rispetti, alla fine di ogni puntata si nominano tra di loro, puntando alla vittoria del montepremi finale. Così è stato anche nella prima puntata della nuova edizione, andata in onda l’8 aprile 2024. A finire sotto l’occhio del mirino dei compagni d’avventura è stato Artur Dainese, giudicato un po’ maestrino e solitario dai suoi compagni d’avventura. Anche Luce Caponegro, però, ha ricevuto diversi voti finendo, a sua volta, in nomination.

Ma come ogni anno, la prima leader dell’Isola dei Famosi, Greta Zuccarello, eletta attraverso una prova fisica, ha potuto aggiungere un altro nome tra i candidati all’eliminazione e la scelta è caduta su Joe Bastianich, mentre Samuel Peron è stato condannato al voto popolare dal gruppo dei concorrenti nip del programma televisivo. I quattro sono stati votati dal pubblico da casa per quattro giorni e, all’inizio della puntata dell’11 aprile 2024 dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha svelato i nomi dei due concorrenti più apprezzati dai telespettatori. A vincere il televoto è stato Joe Bastianich, seguito da Samuel Peron. I due, quindi, sono stati salvati dai telespettatori del reality show.

Al contrario, invece, Artur Dainese e Luce Caponegro sono i naufraghi che hanno ricevuto meno preferenze da casa e hanno dovuto superare una sfida per salvarsi dalla nomination eliminatoria. I due hanno affrontato la prova dell’apnea e a trionfare è stato il modello. L’attrice, quindi, è finita automaticamente al televoto della prossima settimana.