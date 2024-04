La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 è iniziata all’insegna delle novità, come del resto era stato abbondantemente preannunciato, a cominciare dalla conduttrice, Vladimir Luxuria, da naufraga a opinionista fino al ruolo “principe” del reality show. Non sono mancate le certezze inossidabili dell’Isola, come i lanci dall’elicottero di (quasi) tutti i naufraghi e la presenza degli opinionisti in studio (non pervenuta, in effetti), ma anche i colpi di scena, come la presenza dei non famosi tenuta segreta fino all’ultimo momento. Pagelle tutto sommato sufficienti, ma si può fare di meglio.

Vladimir Luxuria “ingessata”, voto: 6 (di incoraggiamento)

Ha esordito con il sorriso, com’è nel suo stile, ma l’emozione forse ha giocato qualche scherzo a Vladimir Luxuria, che è risultata un po’ “ingessata” nelle vesti inedite di conduttrice dell’Isola dei Famosi. I ringraziamenti alle precedenti conduttrici e le parole rivolte in particolare a Ilary Blasi e Alvin sono stati certamente un punto a suo favore, ma nel complesso ha dato l’impressione di essere un tantino frenata. Un bel 6 di incoraggiamento lo merita tutto, con l’auspicio che presto tiri fuori il suo bel carattere che non le manda a dire (Pier Silvio permettendo).

Matilde Brandi in difficoltà, voto: 4

Anche i muri sanno che i naufraghi dell’Isola dei Famosi devono superare l’ormai iconico lancio dall’elicottero, ma a quanto pare a Matilde Brandi era sfuggito questo piccolo dettaglio. Tanto da esordire completamente nel panico, in evidente difficoltà e lasciandosi andare alle prime lamentele. Se sia una strategia per far parlare di sé o sincera preoccupazione (o paura, volendo) non ci è dato saperlo. Non dimentichiamo che la Brandi, oltre a essere un volto noto dello spettacolo, è anche una astuta giocatrice…

Bruganelli e Maltese non pervenuti, voto: N.C.

Si è parlato tanto dei due nuovi opinionisti dell’Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, ma almeno nella prima puntata non hanno dato particolare sfoggio delle loro abilità. Della Bruganelli conosciamo bene la lingua tagliente e la capacità di arrivare al dunque senza troppi giri di parole, come ha sempre fatto in qualità di opinionista al Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini. Maltese è un’incognita e resta tale anche dopo le prime ore di diretta. Speriamo che si lascino andare un po’ di più, al momento non sono pervenuti.

Il poeta bohémienne Pietro Fanelli, voto: 10

A dispetto di quanto ci avevano fatto credere, quest’anno a partecipare all’Isola dei Famosi non sono soltanto “VIP” ma anche alcuni non famosi che qualcuno probabilmente già conosceva dai social, TikTok in particolare. Approdati in Playa Espinoza ben due giorni prima dell’inizio del reality, sono soltanto in quattro ma hanno già dimostrato di avere personalità. Su tutti il poeta Pietro Fanelli, 23enne che sembra un personaggio della Gialappa’s di maidiregolliana memoria: “Mi muovo nel mondo portando poesia” ha detto nel video di presentazione, e ancora “Mi sento un’opera d’arte ambulante”. Siamo certi che il bel Pietro dai biondi capelli ci darà delle belle soddisfazioni, considerato che è riuscito nell’impresa di attirare le antipatie dei colleghi in poco più di 48 ore. Un vero record, complimenti.