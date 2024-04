Si torna in Honduras per una nuova puntata de "L'Isola dei Famosi": Vladimir Luxuria conduce il terzo appuntamento col reality di Canale5

Si rinnova l’appuntamento con l’Isola dei Famosi, il reality tutto dedicato alla sopravvivenza va in onda in prima serata il 15 aprile con la nuova conduzione di Vladimir Luxuria e gli opinionisti in studio, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata speciale di quest’edizione è invece Elenoire Casalegno, che si sta dimostrando particolarmente adatta al ruolo che le è stato assegnato. Si attende anche la prima eliminazione della stagione, dopo i primi clamorosi ritiri, mentre il rischio è quello di perdere una delle naufraghe preferite fino a questo momento.

Anticipazioni Isola dei Famosi, cosa succede il 15 aprile

La competizione è già entrata nel vivo ed è tempo di eliminazioni. Gli addi alla Palapa arrivano però con un certo ritardo, dato che i due ritiri illustri avevano comportato un congelamento del televoto che torna sovrano il 15 aprile. E, dopo Tonia Romano che non è mai sbarcata sull’Isola e Francesca Bergesio che ha lasciato il gioco a causa di un infortunio, il pubblico è chiamato a decidere chi tra i naufraghi merita di rimanere in gioco. Contrariamente alle passate edizioni, non esistono altri atolli salvifici né isole solitarie: l’uscita dal gioco è definitiva.

Si attende anche il ritorno in gara di Aras Senol e di Greta Zuccarello, che hanno lasciato il gruppo perché positivi al Covid-19. Ora che l’emergenza è rientrata possono però riprendere il loro posto al fianco degli altri naufraghi che hanno già dato vita alle prime dinamiche, mentre Matilde Brandi sta vivendo un momento di profonda crisi. A far discutere è certamente Joe Bastianich, uno dei concorrenti di punta, e Luce Caponegro, redarguita da Vladimir Luxuria al momento delle nomination per una richiesta alla quale la conduttrice non ha voluto rispondere.

Questo il cast attualmente in gioco: Joe Bastianich, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes, Greta Zuccarello, Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi. I nominati della terza puntata sono invece Khady Gueye, Luce Caponegro, Samuel Peron e Peppe Di Napoli.

Quando va in onda l’Isola dei Famosi

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi va in onda il 15 aprile in prima serata con la conduzione di Vladimir Luxuria che è subentrata a Ilary Blasi. Il terzo appuntamento con il reality è trasmesso anche sulla piattaforma Infinity e rimane fruibile per la visione on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda. Attivo anche l’hashtag ufficiale dedicato alla trasmissione, che ogni volta raccoglie centinaia di commenti.

Lo show va avanti per 10 settimane con un doppio appuntamento che non sempre va in diretta, com’è stato dimostrato per la seconda puntata, mentre sono garantite le strisce quotidiane nelle quali è possibile seguire le vicende dei naufraghi e dei loro tentativi per sopravvivere alla fame. Quest’anno, è ancora più dura: sono in tanti e sono tutti insieme, il cibo scarseggia e la lotta per la sopravvivenza è senza esclusione di colpi. E, per la prima volta dopo anni, le eliminazioni sono davvero definitive.