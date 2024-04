Sondaggi Isola dei Famosi 2024: chi sarà eliminato stasera 18 aprile

Fonte: IPA Marina Suma all'Isola dei Famosi 2024

La settimana de L’Isola dei Famosi 2024 si apre con la tensione della prima eliminazione della stagione, mentre l’eliminazione di oggi è stata annullata. Nella puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria, Luce Caponegro è stata condannata dal televoto del pubblico, lasciando Cayos Cochinos e l’Honduras. Ma chi sarà a rischio nella prossima puntata? Analizziamo la situazione e scopriamo tutti i numeri dei sondaggi.

Sondaggi Isola dei Famosi: 18 aprile

Nella prossima diretta de L’Isola dei Famosi 2024 del 18 aprile 2024, il pubblico sarebbe dovuto essere nuovamente coinvolto attraverso il televoto per decidere chi salvare tra i nominati. Secondo i sondaggi di ForumFree, Artur Dainese sembra essere il favorito assoluto. Il naufrago non solo è in testa alle proiezioni con addirittura il 42,74% delle preferenze degli appassionati, ma è anche il concorrente più votato di quest’edizione. Seguono Joe Bastianich al 33,33% e Francesco Benigno, che prima dell’eliminazione si trovava a circa il 20%. A rischio eliminazione ci sarebbero stati il neoarrivato Daniele Radini Tedeschi al 13,39% e Peppe Di Napoli al 10,54%, anche se quest’ultimo ha dimostrato di sapere ribaltare i pronostici nell’ultima puntata.

Ed è proprio stando alle classifiche di Forumfree che Peppe di Napoli risulta in assoluto il meno preferito rispetto a tutti gli altri naufraghi, con una percentuale altissima del 37,59%. A seguire Joe Bastianich e Pietro Fanelli, entrambi al 10,53%.

Il pubblico sembra invece aver le idee ben chiare su chi sono i loro beniamini: nell’olimpo troviamo a parimerito Marina Suma, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco e Aras Senol.

Artur Daianese si aggiudica, secondo i sondaggi, il premio come più bello dell’Isola, con una percentuale del 40%. Lo segue a ruota Joe Bastianich, col 33,33%.

Eliminati e preferiti

Nell’ultima puntata, trasmessa lunedì 15 aprile 2024, è stata la prima eliminazione per effetto del televoto. Luce Caponegro, soprannominata “Selen”, ha raccolto solo il 14% delle preferenze del pubblico, mentre Peppe Di Napoli ha sorprendentemente ottenuto il 36% dei voti. Per la prossima puntata, ben cinque naufraghi sarebbero dovuti finire in nomination: Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Francesco Benigno, Joe Bastianich e Peppe Di Napoli. Artur è stato nominato da Artur e Francesco, Peppe da Alvina e Maitè, mentre il leader Samuel Peron ha scelto Joe. Il neoarrivato Daniele è stato nominato da Greta, Joe, Matilde, Peppe e Valentina.

Oggi non ci sarà nessuna eliminazione perché la produzione dell’Isola ha deciso di eliminare Francesco Benigno per cause ancora sconosciute, anche se l’attore si sta difendendo direttamente dall’Honduras dicendo che un autore del programma si starebbe vendicando: “Prima avevano annunciato che io mi sono ritirato e, una volta che hanno visto che io invece ho pubblicato il mio video dove smentisco che è una bugia e che è falso che mi sono ritirato, hanno cambiato dicendo adesso che io sono stato escluso per comportamenti non idonei”.

Appare arrabbiato e non le manda a dire: “Quindi sappiatelo questo: che sono in una situazione da solo, contro dei lupi che mi minacciano, che mi vogliono lasciare senza camera, senza cibo, senza aereo, eventualmente io non dovessi partire oggi come loro pretendono”.