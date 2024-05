Fonte: IPA Artur Dainese

Si avvicina la semifinale di Isola dei Famosi, in onda il 26 maggio su Canale5. Un’edizione non facile, per Vladimir Luxuria, che ha fatto registrare gli ascolti più bassi di sempre e che ora giunge alle battute finali con uno dei naufraghi votatissimo come preferito ma inviso ai suoi compagni che l’hanno spesso attaccato. Di certo, Artur Dainese conosceva bene le dinamiche del gioco e ha saputo applicarle nel migliore dei modi: non sarebbe strano vederlo arrivare alla vittoria. Ma chi uscirà a un passo dalla finale? I sondaggi non mentono.

Isola dei Famosi, sondaggi della semifinale: chi esce

Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese conduce la semifinale di Isola dei Famosi in onda domenica 26 maggio. Cinque sono i naufraghi in nomination e quindi a rischio eliminazione: Artur Dainese, Dario Cassini, Edoardo Franco, Karina Sapsai e Linda Morselli. Tra loro, il pubblico deve decidere il preferito mentre il meno votato è il naufrago che deve lasciare per sempre l’Honduras. Per i sondaggi condotti da ForumFree, Artur Dainese è il favorito per la salvezza con il 26% delle preferenze.

Edoardo Franco, nominato dalla leader Matilde Brandi, dovrebbe invece salvarsi con il 32% delle preferenze. Karina Sapsai si ferma invece al 16%, mentre il testa a testa dovrebbe essere tra Dario Cassini e Linda Morselli che si fermano all’8% dei voti. I sondaggi non sono sempre indice di eliminazione poiché nel corso delle settimane abbiamo visto che la puntata è in grado di ribaltare il risultato.

Quando va in onda la finale

I cambi di palinsesto e le varie manovre per cercare di salvare tutto non sono bastate. Il reality di Canale5 chiude i battenti rapidamente con la finale che dovrebbe andare in onda il 29 maggio o addirittura il 2 giugno. La crisi è profonda ed è il segnale che le idee messe in campo per il rinnovamento non hanno funzionato come nel caso del Grande Fratello.

Moltissimi sono stati i ritiri, cui si è aggiunta la discussa squalifica di Francesco Benigno, mentre nel corso dell’ultima puntata il televoto è costato il posto a Greta Zuccarello – tra i concorrenti più forti di quest’edizione, che ha dovuto lasciare l’Isola e tornare in Italia da Luce Caponegro, Maité Yanes, Sonny Olumati, Marina Suma, Rosanna Lodi. Sono rimasti in gara 11 naufraghi, che si giocano quindi l’accesso a una delle finali più difficili degli ultimi anni.

Difficile ipotizzare una riconferma del programma con così tanto anticipo rispetto alla presentazione dei palinsesti Mediaset che già un anno fa avevano parlato della possibilità di lasciare in panchina lo show. Probabile ma non certo il ritorno al timone di Ilary Blasi che aveva raccolto il testimone di Alessia Marcuzzi dopo alcuni anni di stop, ma per il momento sembra l’unico scenario possibile. Le novità sono state comunque introdotte seguendo la linea dell’esigenza di rinnovamento messa in campo da Mediaset e che era stata applicata ad altri programmi. Non ultimo il cambio della guardia alla conduzione di Pomeriggio Cinque che ha accolto Myrta Merlino come conduttrice dopo i tanti anni affidati a Barbara D’Urso.