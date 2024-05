Fonte: IPA Linda Morselli

L’Isola dei Famosi 2024 si sta avviando verso la sua conclusione. La semifinale è stata spostata, ma gli ascolti non hanno premiato la nuova edizione condotta da Vladimir Luxuria. Secondo i sondaggi Isola dei Famosi del 29 maggio, stasera potrebbero rischiare ben due donne: sono cinque i naufraghi in nomination, ovvero Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Karina Sapsai, Linda Morselli e Matilde Brandi. Chi saluta il reality show di sopravvivenza a poche puntate dalla finale?

Isola dei Famosi, sondaggi del 29 maggio 2024: chi rischia

Mercoledì 29 maggio 2024 va in onda la dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2024. Cinque concorrenti e naufraghi in nomination si preparano ad affrontare una puntata ad alta tensione, e uno di loro deve abbandonare l’Honduras. Chi secondo i sondaggi è maggiormente a rischio? Uno tra Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Karina Sapsai, Linda Morselli e Matilde Brandi: al momento, i sondaggi di ForumFree danno come super favorito il naufrago Artur Dainese con il 36% delle preferenze, e potrebbe essere proprio lui uno dei possibili vincitori di questa edizione.

Segue Edoardo Stoppa, che invece ha raccolto il 26% delle preferenze da parte del pubblico. Al terzo posto tra i favoriti troviamo Matilde Brandi con il 21%, e poi Karina Sapsai con il 10% e infine Linda Morselli: per lei il 6,80% delle preferenze, e quindi potrebbe essere lei a dover abbandonare l’Isola dei Famosi a un passo dalla finalissima.

L’eliminato nella diretta del 26 maggio è stato Dario Cassini: “Grazie perché è bello, una vita spesa per il pubblico davvero perché è bello dare le risate, non salviamo le vite, le rendiamo un po’ più allegre per qualche ora. La verità dei fatti è che nel mio cuore era questo il percorso che mi sarei prefisso e ho detto in passato, te lo ricorderai, non mi perderei per niente al mondo qualche puntata dallo studio per provare a capire cosa si prova a essere dall’altra parte”. Questa edizione dell‘Isola dei Famosi si è caratterizzata per una serie di ritiri, come mai prima d’ora, da Joe Bastianich a Daniele Radini Tedeschi.

Quando finisce l’Isola dei Famosi 2024: anticipata la chiusura

L’Isola dei Famosi ha registrato uno share in discesa, tanto che la puntata del 22 maggio è stata la meno vista nella storia del reality show, con poco più di 1,6 milioni di spettatori e uno share del 12%: un record negativo di cui, purtroppo, Pier Silvio Berlusconi dovrà tenere conto in fase di riconferme e cancellazioni. Il flop è dovuto in parte alle modifiche sostanziali apportate contro la linea trash, ma anche a un profondo desiderio di rinnovamento, che il pubblico chiede a gran voce da troppo tempo.

L’edizione dovrebbe concludersi il 5 giugno. Una piccola chiusura anticipata, ma del resto l’ipotesi è sul piatto da un po’ di settimane. Fin dall’inizio, la nuova edizione ha faticato a imporsi. La conferma della data è arrivata da DavideMaggio: il 5 giugno e non il 9, come precedentemente affermato. L’Isola torna con una nuova puntata stasera 29 maggio con la conduzione di Vladimir Luxuria, gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese ed Elenoire Casalegno in veste di inviata al posto di Alvin.