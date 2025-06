Sondaggi Isola dei Famosi dell’11 giugno, chi esce stasera

Fonte: IPA Loredana Cannata

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi è pronta ad accendere i riflettori sulla permanenza dei naufraghi di Canale 5: un percorso in cui attriti, fatica e difficoltà nel reperire cibo non fermano i naufraghi dal voler continuare la loro avventura sul Playa Dos.

Ed è così che Veronica Gentili torna da padrona di casa nella puntata di mercoledì 11 giugno: un appuntamento che, tra dinamiche e prove, permette agli spettatori di scegliere tramite televoto la sorte di una delle tre naufraghe nominate dai propri compagni. Saranno proprio i telespettatori a decidere chi merita di rimanere e chi, invece, deve abbandonare lo show. Vediamo cosa dicono i sondaggi.

“Isola dei Famosi”, chi si salva secondo i sondaggi

Sole, prove fisiche, fame e momenti di nervosismo sono gli ingredienti di un’avventura, quella dell’Isola dei Famosi, che mettono a dura prova la vita dei naufraghi: condizioni difficili, lontanissime dalla routine, che rendono complicata anche la volontà, a volte, di farsi conoscere per ciò che si è dai propri compagni e dal pubblico a casa.

Ma l’Isola è anche questo: riuscire a superare i nervosismi, l’incompatibilità e vivere un’avventura mettendosi alla prova senza dimenticare di mostrare i lati belli del proprio carattere, utili a farsi apprezzare e rimanere in gara il più possibile.

In un meccanismo in cui il voto del pubblico è sovrano, anche nella puntata di mercoledì 11 giugno i naufraghi nominati devono accettare l’esito del televoto. Dopo una puntata che ha visto una doppia eliminazione, quella di Dino e Ahlam, a rischio c’è un trio tutto al femminile.

Jasmin Salvati, Teresanna Pugliese e Loredana Cannata sono le naufraghe più nominate dei compagni, ma chi di loro è meno apprezzata dagli spettatori a casa? Secondo i sondaggi di Grande Fratello Forumfree, al momento Loredana sembra non essere a rischio: alla domanda “Chi vuoi salvare?” il 39% degli utenti ha votato per l’attrice. Dietro di lei Teresanna, che difende il suo posto sull’isola con un 38,6% di preferenze sulla sua salvezza.

Potrebbe quindi essere Jasmin Salvati la prossima eliminata dello show: al momento, l’ultima arrivata ha un 38,67% degli utenti dalla sua parte.

“Isola dei Famosi”, il percorso delle naufraghe nominate

Tre nomi, quelli indicati dai naufraghi durante le nomination, che forse non sorprendono: Jasmin, Teresanna e Loredana, nel corso della loro avventura, si sono dimostrate, nel bene o nel male, concorrenti capaci di farsi notare.

E se Loredana fatica in termini di cibo e di valori per via della sua assoluta volontà di preservare gli esseri viventi e continua ad alimentarsi di solo cocco e riso, Teresanna nelle scorse settimane si è fatta valere diventando leader e spodestando Omar Fantini.

Anche Jasmin, nonostante sia l’ultima arrivata, è riuscita a far subito parlare di sé: il commento di cattivo gusto rispetto alla volontà di Chiara di raccontare la sua storia personale ha fatto storcere il naso a molti, fuori e dentro l’Isola. Nonostante la ragazza abbia ammesso di aver sbagliato e si sia scusata nella scorsa puntata, l’esito delle nomination rivela che, per i naufraghi, la sua presa di coscienza non è bastata: e forse, considerando gli esiti dei sondaggi, potrebbe non bastare nemmeno per il pubblico a casa.