Sondaggi Isola dei Famosi del 4 maggio, chi esce stasera

Sull’Isola dei Famosi, ogni settimana ci muoviamo su una montagna russa di emozioni. Le dinamiche cambiano in fretta, le alleanze si sfaldano sotto il sole cocente e i telespettatori, sempre più coinvolti, decidono il destino dei naufraghi. Ma quella del 4 maggio sarà una data diversa rispetto a quella che ci saremmo aspettati. I sondaggi parlano chiaro, anche se l’esito finale resta appeso a un filo.

In testa, Teresanna Pugliese, con il 21,67% delle preferenze. Il suo volto forte, la grinta partenopea e un carattere che non passa inosservato sembrano conquistarne molti. Ma è davvero al sicuro? Subito dietro, con il fiato sul collo, Cristina Plevani. L’ex vincitrice del Grande Fratello, oggi più riflessiva e meno impulsiva, si prende la scena e non lascia spazio a nessuno. E tutti gli altri?

Isola dei Famosi, cosa dicono i sondaggi

Il duello è quasi cinematografico. Teresanna Pugliese è cuore e istinto mentre Cristina Plevani esercita il controllo con sguardo profondo. Entrambe, però, al centro delle strategie più sottili sull’Isola dei Famosi, dove il confine tra verità e strategia si fa sottile come la corda di una zattera costruita di fretta.

Il pubblico sembra premiare le personalità più sincere, ma anche chi riesce a crescere episodio dopo episodio. E qui Teresanna mostra la fame di riscatto, mentre Cristina interpreta la sua rivincita in punta di piedi. Il dato interessante è che tra loro ci sono poco più di 1,5 punti percentuali. Il margine è fragile. Un colpo di scena, un litigio, una confessione inaspettata, e tutto può cambiare in un attimo.

Il destino degli altri naufraghi

Mario Adinolfi, con il 15%, resta un personaggio controverso ma presente. Il suo modo diretto, spesso polemico, divide il pubblico ma non si lascia dimenticare. E Loredana Cannata, invece, con l’11,11%, potrebbe patire proprio lo scontro diretto con Adinolfi del quale non condivide il modo di pensare.

Entrambi galleggiano in una terra di mezzo, dove l’indecisione degli spettatori può risultare fatale. Non sono né tra i più amati né tra i più criticati. Un limbo che nel meccanismo spietato del reality equivale spesso a una condanna.

In fondo alla classifica ci sono nomi che, se non sorprenderanno in extremis, sembrano destinati seriamente alla doppia eliminazione. Patrizia Rossetti, con il 7,78%, paga forse la difficoltà ad adattarsi ai ritmi dell’Isola dei Famosi, nonostante l’esperienza televisiva che l’ha resa nota.

Chiara Balistreri e Omar Fantini, appaiati al 6,11%, sembrano aver perso il favore del pubblico, forse per una presenza troppo defilata, poco incisiva nei momenti che contano. Infine, Mirko Frezza, fermo al 5%. L’uomo dal cuore grande e dallo sguardo intenso non è ancora riuscito a emergere davvero. Ma sull’isola, la bontà d’animo da sola non basta. Tutti gli altri, sono a rischio doppia eliminazione.

Questa sera, infatti, il televoto non si esprimerà solo sui tre nominati – Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti – ma stando alle anticipazioni pare che il programma abbia deciso di rimetterli tutti al giudizio del pubblico. Un modo per scongiurare la chiusura anticipata, sostengono in molti, mentre la partita si fa più aperta che mai.