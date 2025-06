Isola dei Famosi, le pagelle dell’11 giugno: Plevani contro Cannata (5), Veronica Gentili “naïf” (8)

Fonte: IPA Veronica Gentili

La sesta puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda l’11 giugno 2025, è stata quella delle prove: dopo il risultato della nomination al femminile – è uscita Jasmin Salvati – è stato il momento della nomination “corale”, a cui molti si sono sottratti partecipando ad alcune prove. E se Adinolfi si è rasato a zero, Mirko Frezza si è fatto un tatuaggio. Una puntata in cui ha convinto la conduttrice “naïf” Veronica Gentili, ma è servita anche a mostrare la vera anima dei naufraghi. Come il “chiarimento”, per così dire, tra Cristina Plevani e Loredana Cannata. Le nostre pagelle.

Loredana Cannata e la frase di Cristina Plevani. Voto: 5

Mors tua, vita mea. Una locuzione latina al centro della sesta puntata dell’Isola dei Famosi: Loredana Cannata è finita in nomination nella scorsa puntata e ha ammesso di essere rimasta molto male di fronte alla nomination ricevuta proprio da Cristina Plevani. E la risposta di quest’ultima, che – lo ricordiamo – ha vinto la prima edizione del Grande Fratello non si è fatta attendere. “Per me è vita mia, morte tua”. Aggiungendo, in puntata, che valuterà le persone solo una volta finita l’avventura sull’Isola. “Se la proteggo dagli schizzi dell’acqua o le do delle mandorle è perché mi viene un senso di protezione. Ma se per lei ci vuole un distacco, nessun problema. Io per i rapporti umani qui sull’isola non ne faccio una tragedia. Valuterò le persone quando l’Isola finirà”. Implacabile, come un’agguerrita concorrente.

Veronica Gentili “naïf”. Voto: 8

Sì, è Veronica Gentili la vera rivoluzione dell’Isola, e non Mario Adinolfi. Perché è naïf, come si è definita lei stessa quando si è parlato di doccia (di Teresanna Pugliese) e cattivi odori in studio – era presente Giuseppe Cruciani, in veste di amico di Adinolfi – e si è lasciata andare a qualche battuta, sempre composta, ma soprattutto schietta e genuina. Un passo in avanti verso una conduzione che fa comunque dell’eleganza la propria cifra stilistica. E dopo la scorsa puntata, dove è andata in onda senza voce, in questa si è fatta sentire, guidando i naufraghi attraverso le prove.

Mario Adinolfi si rasa a zero: critiche a non finire. Voto: 6

Il sospetto delle prove “studiate” a tavolino? Lo hanno avanzato i social: le critiche per la scelta di affidare solo determinate prove ai naufraghi – fisiche ad alcuni, mentre ad altri più mentali, se così possiamo dire – sono state condivise su X. L’intera puntata è stata basata sulle prove, per la famosa doppia eliminazione della serata: ci si poteva concentrare di più sulle dinamiche, perché di fatto abbiamo assistito a ben pochi confronti, che sono quelle che interessano di più tendenzialmente lo spettatore. La sufficienza è raggiunta da Mario Adinolfi, che ha scelto di rasarsi a zero. Non per evitare la doppia eliminazione, ma… per mangiare una bistecca. Anche se, è giusto dirlo, all’inizio non voleva cedere (così come Cruciani stesso gli ha consigliato di non cadere in tentazione). Ma è stato spronato dalla Gentili, e alla fine si è salvato. Come lui, anche Mirko Frezza, che si è fatto un tatuaggio.