Isola dei Famosi, Veronica Gentili conduce quasi senza voce e chiede aiuto: “Laringite acutissima”

È una Veronica Gentili (quasi) senza voce a dare il bentornato agli spettatori per la quinta puntata di quella che è l’Isola più dura di sempre. Non solo per i naufraghi, ma anche per la conduttrice stessa, che sta poco bene a causa di una laringite acutissima. Già nella puntata de Le Iene andata in onda il 3 giugno abbiamo sentito chiaramente delle difficoltà, ma un “Capitano” non può abbandonare la sua nave e i suoi naufraghi (pure quelli che sono scappati), e allora si affida ai suoi co-capitani, ovvero Simona Ventura, opinionista in studio, e Pierpaolo Pretelli, inviato in Honduras.

“Questa è l’Isola più dura di sempre e io ne sono la prova vivente”. La quinta puntata del reality show di sopravvivenza si è aperta così: gli spettatori hanno notato sin da subito le difficoltà della conduttrice, Veronica Gentili, alla sua prima Isola, a causa di una laringite acutissima. Ma un vero Capitano non può abbandonare la nave, come ha detto lei stessa.

Dunque, insieme agli spettatori, al pubblico in studio e ai concorrenti, la Gentili è “qui con noi”: in studio si rivolge subito a Simona Ventura, l’opinionista, a cui chiede aiuto vista la puntata che le attende. “Stasera mi sarà più utile che mai e se avrò bisogno di alzare la voce me la presterà lei”. Una settimana per nulla tranquilla all’Isola, dunque, e arriviamo da un periodo in cui più naufraghi si sono ritirati, uno dopo l’altro.

La scelta di andare in onda in ogni caso

Anche quando è arrivato il collegamento con l’Honduras, la Gentili ha messo sin da subito le cose in chiaro: durante questa puntata, è il Capitano, certo, ma una nave non viene portata in salvo solo dal comandante, ma anche dalla ciurma. E a Pretelli ha detto: “Avrò doppiamente bisogno di te”. Scherza sulla sua “vocina soave”, quasi a voler spostare l’attenzione (impossibile). “Sono rimasta quasi senza voce, chiedo a voi di resistere, mi tocca resistere pure a me. Sto messa peggio di voi, nonostante abbia mangiato”.

Una puntata di fuoco nel giro di pochi minuti: l’eliminato della settimana (che alla fine ha l’opportunità di andare nella cosiddetta “ultima spiaggia”), è Dino Giarrusso, in nomination contro Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi. Il risultato delle nomination è arrivato dopo quanto accaduto tra Simona Ventura (che, sì, ha mantenuto la promessa iniziale e ha alzato la voce) e Jasmin Salvati. Quest’ultima si è resa protagonista di un momento da dimenticare, a dir poco, contro Chiara Balistreri.

“Sei qui per visibilità e per quella hai fatto tutte le altre cose. Ti sei esposta per visibilità. Tutti abbiamo le nostre storie ma scegliamo di non condividerle”, aveva detto contro la giovane 22enne. L’ex fidanzato di quest’ultima è stato arrestato dopo la fuga dai domiciliari: lo aveva denunciato dopo mesi di maltrattamenti. “Lui aveva capito di avermi in pugno, che ero plagiata e ha iniziato ad alzare sempre di più l’asticella”. Contro la Salvati si è espresso anche il Codacons, che ha chiesto la squalifica.