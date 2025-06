Anticipazioni Isola dei Famosi del 18 giugno, una rivelazione è pronta a sconvolgere i naufraghi

IPA Una nuova rivelazione all'Isola dei Famosi

Un’altra serata ricca di colpi di scena e tensioni in Honduras. L’Isola dei Famosi torna in prima serata su Canale 5, mercoledì 18 giugno, sotto la guida attenta di Veronica Gentili, al suo esordio alla conduzione di un reality show. L’appuntamento di stasera promette – come sempre – un mix di emozioni e scontri e, naturalmente, il temuto verdetto del televoto che deciderà il destino di uno dei tre naufraghi in nomination. Il pubblico potrà scoprire chi dovrà abbandonare per sempre l’Isola, mentre i naufraghi non sanno che ad attenderli c’è anche una (brutta) sorpresa…

Momenti di tensione per i naufraghi (e una rivelazione)

Gli argomenti di cui discutere non mancano neanche questa sera. I naufraghi continuano a vivere momenti di tensione e persino crisi, dando prova di quanto sia complesso vivere una situazione estrema come quella sull’Isola. Tra questi spicca senza dubbio Patrizia Rossetti, che nei giorni scorsi è stata protagonista di un accesissimo scontro con Mirko Frezza e sembra vacillare.

La Rossetti è una donna dal carattere forte, eppure la sua crisi è evidente. Non è scattato il giusto “feeling” con l’ambiente in cui è stata catapultata, lamenta di non essere apprezzata dai suoi compagni di avventura. In più si è aggiunto un infortunio, di cui si è abbondantemente parlato nella puntata precedente: “Non ci voleva questo dito del piede rotto che poi è stato scoperto dopo un mese, una situazione che mi ha relegata in disparte quando invece avrei voluto fare tante cose insieme ai miei compagni”, aveva spiegato a Veronica Gentili.

E a proposito di Frezza, il suo comportamento continua a essere divisivo. C’è chi lo ha definito eccessivamente “teatrale”, come se avesse impostato un copione a favore di telecamera. Selvaggia Lucarelli, opinionista d’eccezione della scorsa puntata, lo ha accusato di essere un abile giocatore, un manipolatore che cerca di “mettere tutti l’uno contro l’altro”. Certamente una pagina tutt’altro che archiviata.

Tensioni e crisi a parte, per i naufraghi arriva anche un’amara sorpresa: la produzione ha deciso, infatti, di rivelare ai superstiti l’esistenza dell’Ultima Spiaggia, dunque di quei compagni di avventura che credevano eliminati – Ahlam El Brinis, Dino Giarrusso, Jasmin Melika Salvati e Paolo Vallesi – e che, invece, hanno scelto di restare segretamente in gioco. Una volta svelato l’arcano, si aprirà uno scontro diretto tra i naufraghi della Playa e “gli altri”, mediante un televoto flash.

Chi rischia l’eliminazione

Fulcro di questa nuova puntata dell’Isola è il verdetto del televoto, che vede schierati proprio i sopracitati Mirko Frezza e Patrizia Rossetti, oltre a Teresanna Pugliese. Tre personaggi tra i più “forti” in questa edizione del reality, ma uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco.

Come sempre il pubblico può esprimere la propria preferenza tramite l’app Mediaset Infinity, oltre che sul sito web ufficiale, ma anche tramite Smart TV e SMS. Chi la spunterà stavolta?

Gli ospiti della puntata

In studio al fianco di Veronica Gentili c’è sempre lei, la mitica Simona Ventura, regina per antonomasia dell’Isola dei Famosi e perfetta anche nelle nuove vesti di opinionista. Ad accompagnare i naufraghi in Honduras è, invece, l’inviato Pierpaolo Pretelli, alla sua prima esperienza in questo ruolo.

E gli ospiti? Torna in studio il tanto criticato Giuseppe Cruciani, già chiamato a fare “l’avvocato del diavolo” in quanto amico di Mario Adinolfi. Insieme a lui, stavolta sarà presente Scintilla, al secolo Gianluca Fubelli, attore e comico noto grazie al programma Colorado.