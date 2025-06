Isola dei Famosi, l’incredibile dimagrimento dei naufraghi in un mese

Come sempre, l'Isola dei Famosi si rivela il reality più azzeccato per la prova costume dell'estate: in poco più di 30 giorni i naufraghi sono trasformati

Fonte: Mediaset Isola dei Famosi: il dimagrimento dei naufraghi

C’è chi va all’Isola per ritrovare la fama perduta, chi per arrotondare qualcosa, chi ancora per affrontare i proprio limiti e in mezzo, diciamolo, anche per riacciuffare, insieme alla popolarità, anche la linea di un tempo. Perché è ormai assodato, in 19 edizioni, che la trasformazione più lampante, durante la permanenza nel reality, prima ancora che spirituale o sociale, è senza dubbio fisica.

Chi più chi meno, tutti appaiono, dalla prima settimana in poi, visibilmente trasformati: abbronzati, se non bruciati, stremati e visibilmente dimagriti. L’astinenza da cibo, alcol e fumo, sortisce i suoi effetti e se c’è davvero un pregio dell’Isola dei Famosi è quello di offrire una sorta di “beauty spa” a costo zero, fatta eccezione per mosquitos, fatica, attriti sociali di vario genere e prove fisiche. D’altronde, l’Isola è un reality di sopravvivenza e chi parte poco convinto o meglio convinto che trattandosi di tivù, non sia poi così reale tutta la sofferenza espressa dai naufraghi, dura “meno di un gatto in tangenziale”, per dirla alla regina indiscussa dell’Isola (Simona Ventura, che del reality è stata padrona di casa, concorrente e ora opinionista).

Anche quest’anno, dopo 30 giorni di permanenza in Honduras, la produzione ha pubblicato la prova evidente de digiuno forzato: da Cristina Plevani a Patrizia Rossetti, da Teresanna Pugliese a Loredana Cannata, da Mirko Frezza a Paolo Vallesi, i concorrenti naufraghi si sono notevolmente “asciugati”. Fa eccezione Mario Adinolfi, che partito notevolmente sovrappeso, per quanto sia dimagrito, i risultati ancora stentano a vedersi. Ma se dovesse rimanere ancora in gioco, siamo sicuri che anche lui dovrebbe dire grazie all’Isola. Meglio di qualunque dieta dimagrante.

Scorrere la gallery per vederli tutti