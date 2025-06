Isola dei Famosi 2025, svelati i cachet dei naufraghi: qual è il concorrente più pagato

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Veronica Gentili

Quando guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025? In questi giorni sono stati svelati i cachet dei naufraghi dello show condotto da Veronica Gentili.

Il cachet dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025

Qual è il cachet dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025? A rivelarlo è Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi. Secondo alcune indiscrezioni il concorrente che guadagna di più dall’esperienza in Honduras è Mario Adinolfi.

Il giornalista e politico è senza dubbio uno fra i concorrenti più discussi del reality condotto da Veronica Gentili. Il suo cachet sarebbe pari a 15mila euro a settimana, la cifra più alta fra i personaggi che hanno scelto di prendere parte all’Isola dei Famosi 2025.

Più basso, invece, il cachet di altri protagonisti del programma. Patrizia Rossetti, ad esempio, si sarebbe accordata per uno stipendio settimanale di 12mila euro, mentre Loredana Cannata prenderebbe “solo” 8mila euro.

Diverso il discorso di Simona Ventura che per prendere parte allo show come opinionista avrebbe accettato il taglio dello stipendio voluto dalla Rai e la scelta di non andare in onda il lunedì, un giorno troppo vicino alla messa in onda di Citofonare Rai Due, programma che conduce con Paola Perego.

Mario Adinolfi rivelazione dell’Isola dei Famosi 2025

Il cachet alto non è l’unica particolarità di Mario Adinolfi che ha conquistato, a poco a poco, sempre più spazio all’Isola dei Famosi 2025.

“Per il lavoro che bisogna fare con la propria solitudine, avevo paura di reagire male nei confronti delle persone con cui convivevo – ha spiegato il giornalista -. Dopo una prima fase iniziale difficile emotivamente, ho scelto una strada diversa, cercando di mettermi davvero alla pari con tutti i miei amici e fondamentalmente ascoltando”.

Il suo è stato un cambiamento non solo fisico, ma anche spirituale, come ha sottolineato anche parlando con Veronica Gentili. “Ho ascoltato segmenti di vita, bisogni, ambizioni, speranze e ricordi – ha detto -. È veramente un patrimonio che mi ha toccato, c‘è un’umanità molto varia qua. L’isola mi ha regalato, seppur parzialmente e per qualche settimana, un’altra vita”.

Toccante anche la storia di Chiara Balistreri che ha colpito soprattutto la conduttrice Veronica Gentili. La presentatrice dell’Isola dei Famosi 2025 ha voluto dedicare alla ragazza – vittima di un fidanzato violento che ha avuto la forza di denunciare – un lungo post pubblicato su Instagram.

“Chiara è una sopravvissuta – ha scritto la presentatrice -. È incappata in una ragnatela di dipendenza, violenza, sentimento, manipolazione psicologica e coercizione emotiva quando aveva solo 15 anni. Ha rischiato di morire rimanendo imprigionata nel buco nero di un sedicente amore che diceva di volerla veder volare mentre le bruciava sistematicamente le ali per impedirle di andarsene”.

“Chiara è giovanissima – ha aggiunto -, ma ha capito che se non avesse trovato la forza, la malattia di quel rapporto avrebbe finito per ucciderla. Ma non le è bastato salvare se stessa, ha deciso di provare a salvare tutte quelle donne che restano intrappolate nelle ragnatele vischiose di bugie, ricatti, violenze e pressioni psicologiche. Così ha alzato la voce e ha raccontato la sua storia. Ha scelto di mostrare al mondo che i suoi occhi brillano ancora, che salvarsi si può e addirittura si può tornare ad essere felici”.