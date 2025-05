Loredana Cannata è stata resa nota al grande pubblico per i suoi ruoli da protagonista di produzioni di successo per il cinema, la televisione e il teatro

Fonte: IPA Loredana Cannata

Loredana Cannata, apprezzata attrice siciliana, è riuscita a farsi notare nel piccolo e nel grande schermo per le sue interpretazioni eccellenti in diverse produzioni televisive, teatrali e cinematografiche, ma l’artista si è fatta conoscere dai telespettatori anche per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle in coppia con Samuel Peron.

Dopo quell’esperienza televisiva i telespettatori hanno potuto seguire la vita professionale di Loredana Cannata attraverso i successivi ruoli in alcune serie televisive e in diversi film. Ma da maggio 2025 l’attrice è tornata sul piccolo schermo ed è parte del cast dell’Isola dei Famosi 2025, con la conduzione di Veronica Gentili.

Che fine ha fatto Loredana Cannata

Loredana Cannata è nata a Ragusa il 14 luglio del 1975 ma si è formata come attrice a Roma, presso l’Accademia Sharoff di Roma. Nel 1999 ha cominciato la sua avventura nel cinema, cominciando con un ruolo da protagonista nella pellicola La donna lupo. Ma in tanti ricordano l’attrice anche per la sua partecipazione a delle serie televisive di successo come Il bello delle donne.

Loredana Cannata in seguito ha partecipato anche a Ballando con le stelle in coppia con Samuel Peron. Si trattava della seconda edizione del programma televisivo, andata in onda nel 2005 e in cui l’attrice ha saputo impressionare sia la giuria che i telespettatori con le sue performance artistiche.

Ma dopo quell’esperienza televisiva che fine ha fatto Loredana Cannata? I suoi sostenitori più affezionati hanno seguito la carriera dell’attrice anche nelle importanti produzioni cinematografiche che l’hanno vista tra i protagonisti in seguito. L’artista ha recitato infatti in Magnifica presenza di Ferzan Özpetek nel 2012 e in Youth – La giovinezza di Paolo Sorrentino due anni dopo.

In questi anni di lontananza dagli show televisivi Loredana Cannata è tornata anche al teatro per recitare nello spettacolo Mine Vaganti. Nel 2024 l’artista ha recitato nella serie televisiva Libera e nella produzione cinematografica Diamanti di Ferzan Özpetek. A parte i diversi ruoli da attrice nei telefilm, Loredana Cannata ha deciso di partecipare nuovamente a un programma televisivo molto seguito nel 2025. L’attrice, infatti, è stata scelta per partecipare come concorrente all’Isola dei Famosi.

Loredana Cannata, vita privata

Malgrado Loredana Cannata non abbia più preso parte a show tv, dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, i suoi sostenitori hanno potuto seguire la sua carriera grazie ai diversi ruoli cinematografici, teatrali e televisivi che ha ricoperto. L’attrice è molto riservata invece nel campo della vita privata, visto che non sono note le sue relazioni amorose.

Al contrario Loredana Cannata ha sempre condiviso il suo amore per gli animali che l’ha spinta a diventare vegana. L’attrice ha anche raccontato apertamente le sue battaglie sociali, di cui si è sempre occupata tantissimo. L’artista è presidente di un’associazione benefica, che si chiama Sesto Sole, che prova a supportare le comunità indigene del Messico.

Per portare avanti le sue attività sociali Loredana Cannata ha girato anche un documentario, Insurgentes, in cui ricopriva sia il ruolo dell’attrice che della regista. Ma anche nel 2006 l’attrice ha girato un reportage sempre sulla lotta zapatista di alcune comunità centro-americane. Il documentario si chiamava L’alba del Sesto sole.