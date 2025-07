Isola dei Famosi, sfiorata la tragedia: Loredana Cannata rischia di annegare

L’Isola dei Famosi ha chiuso i battenti, con la vittoria di Cristina Plevani, la prima storica vincitrice del Grande Fratello edizione 2000, scomparsa dai radar dello spettacolo ma tornata protagonista e vittoriosa grazie al suo carattere umile e vero. Un’edizione penalizzata dagli ascolti ma trionfante sotto tanti aspetti: a partire dalla conduzione centrata e asciutta di Veronica Gentili, da un’opinionista che più esperta di Isola non poteva esserci, quella Simona Ventura che è stata regina al timone del programma e poi naufraga, fino ad un cast eterogeneo ma azzeccato. Tra persone fortemente desiderose di rimettersi in gioco e personaggi che sono stati capaci di mostrare un altro lato di sé (dalla Plevani alla Cannata a Vallesi), sicuramente più umano ed empatico (Mario Adinolfi).

E se anche la finale non ha avuto gli ascolti che si sarebbe meritata questa edizione, senza dubbio la migliore degli ultimi anni, non sono mancati alcuni colpi di scena al cardiopalma che hanno rischiato di trasformarla nell’ultima puntata dei record, se non per share, per drammaticità: Loredana Cannata ha rischiato di annegare durante la prova di apnea. Salvata solo dalla tempestività dei soccorsi degli operatori i loco, tra una Veronica Gentili palesemente “impanicata” e un paio di ospiti in studio (gli amici di Loredana) letteralmente terrorizzati. Il tutto è durato 20 secondi ma tanto è bastato per far perdere 10 anni di vita alla presentatrice e scatenare i social, dove è stato tutto un: “Ma la sicurezza preventiva di queste prove?”, “Possibile che non facciano legare i capelli, mettere una cuffia?”.

L’attrice, impegnata in una prova di apnea ai limiti, nel cercare di riemergere si è ritrovata con i capelli impigliati nella gabbia ed ha cominciato a dimenarsi e annaspare. Scatenando, appunto, il panico in studio. Tutto è poi finito bene, Veronica ha tirato un sospiro e la stessa Loredana, tipa tosta e di carattere, è uscita sorridente. Pur confessando di aver seriamente pensato di morire. Perché passino le prove di sopravvivenza, passi (ri)mettersi in gioco, ma rischiare la vita in diretta per vincere un reality pare troppo. Forse qualche margine di sicurezza in più gli autori dovrebbero considerarlo.