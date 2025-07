Cristina regina dell’Isola, scrive il finale che merita. Ed è vittoria

IPA Cristina Plevani vince l'Isola dei Famosi 2025

Cristina Plevani è la vincitrice dell’Isola dei Famosi 2025, a venticinque anni dalla storica vittoria nella prima edizione del Grande Fratello. L’istruttrice di nuoto di Iseo conquista di nuovo il pubblico e porta a casa il titolo, superando Mario Adinolfi e Jey Lillo. Una vittoria che ha il sapore del riscatto e della coerenza: parte del montepremi sarà devoluta a Medici Senza Frontiere, scelta che racconta molto della persona prima ancora che del personaggio.

A condurre la finalissima, e tutta questa edizione, una Veronica Gentili sorprendente, puntata dopo puntata ha dimostrato di essere molto più di una scommessa vinta: elegante, empatica, incisiva, ha saputo tenere insieme ritmo, emozione e ironia, Mediaset ci ha visto lungo scommettendo su di lei: Veronica è un vero cavallo di razza, una conduttrice completa, moderna, capace di portare la cifra giornalistica nel linguaggio del reality. Promossa con un bel nove, e adesso permettetemi una proposta indecente: Veronica, diventiamo amiche. Porto bene.

Accanto a lei, Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli. La puntata finale è stata densa di emozioni: l’eliminazione flash di Teresanna Pugliese e Omar, la proposta di matrimonio in diretta di Paolo Vallesi alla compagna Sara, e l’incidente sfiorato da Loredana Cannata, rimasta impigliata sott’acqua durante una prova, solo il tempestivo intervento dei sub ha evitato il peggio.

I sei finalisti si sono messi alla prova tra sfide fisiche ed emotive: Omar ha battuto il record dell’Uomo Vitruviano, Cristina ha completato il tragitto in cayuco verso Playa Uva, Mario Adinolfi ha perso 26 chili, ricevuto una lettera commovente dalle figlie e svelato una parte di se davvero diversa del politico (arrogante) a cui ci aveva abituati; Jey ha resistito alla piattaforma inclinata, Loredana, eliminata al televoto flash, ha chiuso un percorso toccante dedicato al nipotino. La corona, però, va a Cristina, e con lei, alla verità, perché lei è quella che non ha mai avuto bisogno di filtri.

E alla fine, Cristina Plevani ce l’ha fatta, ce l’ha fatta a tornare sul podio, ce l’ha fatta a vincere un altro reality, ma soprattutto ce l’ha fatta a prendersi una rivincita lunga 25 anni. Sì, lo dico senza giri di parole: sono felice, perché come molti sanno, Cristina è mia amica. Ho tifato per lei dal primo momento, ma la gioia più grande non è solo personale, è simbolica, perché questa vittoria dimostra, finalmente, che Cristina non aveva vinto il Grande Fratello perché era “quella baciata da Pietro Taricone”. L’aveva vinto perché era vera, vera in un’epoca in cui non si sapeva cosa sarebbe accaduto dopo, vera quando le telecamere non erano trampolini, ma specchi. Cristina non ha mai fatto strategie, ha sempre seguito il cuore. È una donna che ha fatto fatica a lasciarsi andare, perché la vita le ha tolto troppo presto, orfana da giovane, ha imparato a difendersi, e se l’hai vista chiudersi, era solo paura di perdere ancora.

IPA

Ha fatto tv, ha fatto l’inviata, ma poi ha scelto di tornare a essere se stessa, quando ha capito che il tipo di televisione che le proponevano non le somigliava più, ha fatto un passo indietro. Chi ha il coraggio di farlo oggi? Tanti ex gieffini hanno provato a riscattarsi, ma nessuno c’è riuscito davvero, perché la differenza è tutta lì: Cristina non voleva apparire. Cristina voleva essere. E questa è la vittoria più bella. La sua è la vittoria delle donne che non si arrendono, di chi cade, ma si rialza, di chi non ha mai avuto paura di sporcarsi le mani, di chi dice quello che pensa, di chi apre il cuore e si prende il rischio di mostrarsi fragile. Di chi non accetta compromessi. Come ha detto lei ieri sera: “Mi è stata data una seconda opportunità, e col cavolo che scendo da questo treno.” Hai ragione Cristina, non scendere, noi saremo con te. Per tutta la durata del viaggio. Ti aspettiamo in Italia.