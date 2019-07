Chi è Paola, la figlia di Luciano De Crescenzo

editato in: da

Paola è la figlia, amatissima, di Luciano De Crescenzo, celebre scrittore e filosofo italiano.

Brillante, ironico e a tratti malinconico, De Crescenzo ha scritto un pezzo di storia della letteratura italiana, pubblicando ben 50 libri e vendendo più di 20 milioni di copie in tutto il mondo. Un grande successo, che però non l’ha mai cambiato, e a cui ha contribuito anche Paola, la figlia nata dalle nozze con Gilda, il suo grande amore.

Amico di Marisa Laurito, Renzo Arbore e Maurizio Costanzo, De Crescenzo arrivò al successo grazie al libro Così parlò Bellavista, pubblicato nel 1979 e partire dagli anni Ottanta divenne un autore, sceneggiatore e scrittore di grande fama, in Italia e all’estero.

Fra i suoi lavori più riusciti c’è senza dubbio un’autobiografia – Sono stato fortunato – in cui ha scelto di raccontare senza peli sulla lingua la sua esistenza, compresa la separazione, molto dolorosa, dalla moglie.

“quando ci siamo sposati Gilda aveva 21 anni e io 33” ha raccontato lo scrittore, svelando la gioia per l’arrivo della figlia Paola e il dramma della separazione che lo portò persino a pensare ad un gesto estremo.

“Pensavo di uccidermi con il gas – ha confessato -. Poi, mentre salivo le scale di casa mi resi conto che non ne sarei mai stato capace, e me ne convinsi quando provai a scrivere la lettera di addio a mia figlia Paola, così decisi di farmi forza e andare avanti”.

Paola De Crescenzo ha ereditato dal padre l’ironia e la passione per la letteratura. Molto riservata e lontano dai riflettori, è sempre rimasta accanto a papà Luciano, supportandolo anche nel suo lavoro di scrittore.

Il legame fra i due, come ha raccontato lo stesso De Crescenzo, è sempre stato fortissimo nonostante il divorzio da Gilda, avvenuto quando Paola aveva 3 anni. “Non ricordo un giorno, da quando io e Gilda ci siamo lasciati, che non abbia trovato anche pochi minuti per chiamare al telefono mia figlia” ha svelato nella sua autobiografia.