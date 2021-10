Cosa serve (davvero) per innamorarsi

Il colpo di fulmine può rivelarsi un fuoco di paglia, ma se non c'è chimica e attrazione, allora, come fa a nascere l'amore? Se solo ci fosse una sorta di formula magica, o una guida per non infrangere più cuori solitari e sogni romantici, siamo certe che le faremmo nostre per evitare ancora delusioni e sofferenze.

Ma quanto è complicato l'amore? Quelle notti insonni, quelle farfalle nello stomaco che si trasformano in voragini quando sentiamo che tutto va a rotoli, o che non abbiamo fatto abbastanza. Quei mille pensieri che invadono la mente, mentre ci torturiamo per capire se lui è "quello giusto". Ma allora come si fa a capire se quella relazione può funzionare? Da dove possiamo cominciare?

A rispondere alla regina delle domande che attanagliano mente e cuore ci ha pensato Once, un'applicazione di incontri che si propone di far incontrare anime gemelle destinate a stare insieme. Chiedendo direttamente ai suoi iscritti ecco che la dating app ha svelato cosa serve per innamorarsi.

È emerso che gli italiani credono ancora nell'amore a prima vista. Una sorta di colpo di fulmine che però, necessita di essere gestito nel migliore dei affinché il fuoco non si esaurisca in un battito di ciglia.

Il 77% degli intervistati crede nell'amore a prima vista e il 20% ammette che lo sta ancora cercando. Ma attenzione perché non si tratta, semplicemente, di un'attrazione fisica - se non per il 14% degli intervistati - ma di un mix tra chimica e affinità mentale che sboccia già dal primo sguardo.

Insomma, il primo appuntamento sembra fondamentale per stabilire il destino di una relazione. Tre persone su cinque, infatti, credono che da un colpo di fulmine possa nascere una storia stabile e duratura, dovuta proprio a quell'attrazione fisica e mentale percepita durante il primo incontro.

Il motivo è da ritrovarsi proprio in questa sorta di connessione magica che sembra instaurarsi tra due anime affini che, secondo i più romantici, sono destinate a incontrarsi. A partire dal magico colpo di fulmine, quindi, due persone dovrebbero imparare a lasciarsi andare, a fidarsi e ad affidarsi all'altro, non solo dal punto di vista fisico che si sa, potrebbe esaurirsi dopo poche notti di passione.

Ma come mai le persone credono così tanto che questa intesa immediata possa trasformarsi in amore? Il motivo sta tutto nella magia di cui è pregno il colpo di fulmine, in quelle sensazioni entusiasmanti, nuove e inedite che viviamo. Ma a voler essere un po' più concreti, in realtà, a far funzionare una storia non è la magia, ma la scelta quotidiana di voler al nostro fianco quella determinata persona.