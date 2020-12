Se cerchi l’anima gemella dovresti conquistare uno di questi segni

editato in: da

C’è chi attende con trepidante attesa l’arrivo del principe azzurro e chi, invece, lo trova con annesso lieto fine, s’intende. E che dire di tutte quelle donne innamorate dell’amore che non rinunciano al sentimento più puro e forte del mondo nonostante sulla strada incontrino solo uomini e relazioni sbagliate?

La verità è che trovare l’amore non è mai un’impresa facile e le delusioni, purtroppo per noi, sono sempre in agguato. Tutta colpa di tempistiche sbagliate, aspettative mancate, prospettive differenti e incompatibilità caratteriali. Però ammettiamolo, quante volte, nonostante i segnali, ci incaponiamo comunque infilandoci in situazioni tutt’altro che idilliache?

Ecco allora che, per preservare un po’ il nostro cuore e prevenire l’ennesima ferita, possiamo affidarci alle stelle. Pare, infatti, che alcuni segni zodiacali siano più propensi rispetto agli altri nell’accogliere l’amore e impegnarsi. Se, quindi, siete alla ricerca dell’amore, quello vero, potrebbe esservi utili scoprire in anticipo se, l’uomo sul quale avete messo gli occhi, è sintonizzato sulla stessa frequenza.

Non dimenticate, quindi, di chiedere sempre il segno zodiacale, prima dell’appuntamento (non sia mai si trattasse di un colpo di fulmine!). Scopriamo insieme i segni giusti da frequentare!

A guardarlo, non si direbbe, eppure in cima alla lista degli uomini disposti a impegnarsi sul serio troviamo il Toro. Colpa di quel carattere apparentemente duro e rigido che sembra riflettere più ombre che luci. In realtà gli uomini di questo segno credono fortemente nell’amore e attendono solo la donna giusta per coronare il sogno.

Il Cancro guadagna il secondo posto e questo non ci stupisce. Si tratta di un segno che ha cuore la famiglia e in generale gli affetti, propensione questa, che lo rende desideroso di trovare una compagna per la vita con cui costruire un nido pieno d’amore.

Dolci e romantici, i nati sotto il segno dei Pesci sono uomini fedeli e affidabili. Care amiche, se state cercando una relazione stabile e duratura, l’uomo perfetto è quello nato sotto questo segno.

Nonostante appaia agli occhi degli altri severo e rigido, in realtà l’uomo Capricorno si rivela un partner eccezionale, disposto a tutto per le persone che ama. Offre sicurezza e amore, anche eterno, a chi lo sa conquistare.

La nostra lista si conclude con il segno dell’Ariete, il più passionale di tutto lo zodiaco. Ma attenzione però, gli uomini Ariete non tendono a innamorarsi facilmente e promettono impegno e fedeltà solo a chi saprà conquistarli. Prima di iniziare una relazione con loro, quindi, assicuratevi di aver fatto breccia nel loro cuore.