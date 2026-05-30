5 segnali che non stai lavando bene il tuo viso. E che dovresti usare questi detergenti

La tua pelle ti parla: 5 segnali che non stai lavando nel modo giusto il tuo viso. E quello che dovresti fare subito.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

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La detersione è un passaggio essenziale nella skincare ed è importantissima per avere una pelle sempre pulita e pronta a ricevere i trattamenti successivi in modo efficace. Ma sei davvero sicura che stai lavando bene il tuo viso? Esistono in realtà cinque segnali – lanciati dalla tua pelle – che possono aiutarti a fare chiarezza e a capire se ti stai comportando nel modo giusto oppure se dovresti cambiare la tua routine di bellezza.

I segnali che non stai lavando bene il viso

La pelle tira dopo la detersione – Se dopo aver asciugato il tuo viso avverti la sensazione di “pelle che tira”, significa che qualcosa non va. Probabilmente hai scelto un prodotto troppo aggressivo che ha danneggiato la barriera cutanea, impoverendola e rendendo la tua pelle reattiva.

Pelle lucida – La tua pelle è lucida? Allora probabilmente utilizzi dei prodotti schiumogeni troppo aggressivi oppure detergi il viso con una frequenza eccessiva. In questi casi infatti si innesca il cosiddetto effetto rebound: un detergente aggressivo provoca una produzione di sebo aumentata, si tratta di una reazione di difesa della pelle.

Residui di trucco – Per capire se il tuo viso è davvero pulito passa un dischetto di cotone sulla pelle. Ci sono tracce di sporco o make up? Allora il detergente non sta facendo bene il suo lavoro!

Desquamazione – La pelle ti parla. Se è arrossata e desquamata forse stai usando un detergente troppo aggressivo che la sta privando della sua naturale idratazione. Fai attenzione soprattutto alle screpolature sulle guance o ai lati del naso: sono segnali importantissimi!

Brufoletti ricorrenti – La zona T presenta spesso brufoletti o infiammazioni? Con molta probabilità non lavi bene il tuo viso. Gli accumuli di cellule morte e sebo infatti tendono a ostruire i pori, portando alla formazione di imperfezioni.

Come detergere il viso (e non fare errori)

Ma perché detergere il viso è così importante? La detersione consente di rimuovere impurità e particelle di sporco che tendono a ostruire i pori, provocando irritazioni e sfoghi. Inoltre queste particelle tendono a creare una barriera che impedisce agli attivi dei prodotti per la skincare di penetrare nella pelle.

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Per prima cosa è importante sfatare un mito: non è necessario detergere il viso per due volte al giorno, come credono in molti. La detersione serale è importante, perché aiuta a rimuovere le impurità e lo sporco accumulati durante la giornata, quella mattutina invece è facoltativa.

Quale detergente viso usare? Scegliere il prodotto in base al tipo di pelle e alle sue esigenze è essenziale. L’ideale sarebbe optare per una formula delicata che rispetti la barriera cutanea, detergendo in modo efficace senza però eliminare il sebo naturale, aumentando dunque il rischio di irritazioni e secchezza.

L’ingrediente a cui prestare maggiore attenzione sono i solfati, dei tensioattivi aggressivi che producono molta schiuma e rimuovono il grasso naturale della pelle, provocando, come detto, secchezza.

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