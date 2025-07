Il detergente viso usato da Jennifer Garner è il colpo di fulmine beauty da non lasciare più

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Jennifer Garner

Regina della beauty routine e appassionata di skincare, Jennifer Garner adora condividere i suoi segreti di bellezza. L’ultimo – per cui abbiamo avuto un vero e proprio colpo di fulmine – è il detergente a base di acido ialuronico e glicerina.

Il suo super potere? Idrata la pelle mentre la deterge, regalando un viso più tonico e luminoso con un solo gesto. L’ideale per le più pigre e per chi cerca un prodotto che doni idratazione alla pelle più sensibile senza dover ricorrere a decine di step di skincare.

Firmato Neutrogena, questo detergente dona un boost di idratazione, lasciando la pelle morbida e rimpolpata. Non a caso Jennifer Garner non riesce a farne a meno, come ha svelato in un’intervista a Good Housekeeping.com. “Non ha profumo e inizia a idratare mentre ti lavi il viso”, ha detto consigliando il suo detergente preferito. E ammirando la sua pelle, che a 53 anni è luminosa e tonica, non possiamo fare altro che seguire il suo consiglio.

Il migliore detergente per il viso

Qual è il miglior detergente per il viso? Jennifer Garner non ha dubbi, il prodotto perfetto per idratare il viso ed eliminare ogni traccia di sporco, smog e make up è quello firmato Neutrogena.

Il Neutrogena Hydro Boost Aqua Gel è stato sviluppato con l’aiuto di esperti dermatologi ed è adatto a tutti i tipi di pelle. La sua formula senza olio non ostruisce i pori della pelle, migliorando nel contempo l’idratazione e rafforzando la barriera cutanea.

Pulisce in modo efficace il viso, eliminando sporco, trucco e sebo. Usarlo è facilissimo: ti basterà applicare una piccola quantità di prodotto sul viso umido e lavare accuratamente. Ciò che rende davvero speciale questo prodotto è la sua formulazione a base di glicerina e acido ialuronico, ingredienti che rendono la pelle tonica e che costituiscono naturalmente la sua struttura.

L’efficacia è confermata dalle oltre 5 mila recensioni che ha ricevuto questo detergente viso. Chi l’ha provato afferma che questo prodotto è ottimo per ottenere una pulizia profonda, lasciando la pelle idratata, liscia e morbida come seta. Viene apprezzata soprattutto la schiuma, con un profumo gradevolissimo.

A cosa serve il detergente per il viso e come usarlo

Il gel detergente viso è un prodotto delicato, ma particolarmente efficace che regala una pulizia profonda e accurata della pelle, eliminando smog e trucco senza aggredire il sottile film della pelle. Il suo scopo quindi è quello di purificare, idratare e detergere, lasciando respirare la pelle.

Va applicato sulla pelle umida e massaggiato con le dita, infine basterà risciacquare per avere una pelle morbidissima e idratata, ma soprattutto pulita.

Sceglierlo con cura, come ci svela Jennifer Garner, è essenziale. La mattina è ottimo per eliminare il sebo accumulato nel corso della notte e per preparare il viso a ricevere la crema idratante, mentre la sera aiuta a rimuovere il trucco, lo sporco sulla cute e lo smog prima di ricevere i trattamenti successivi, come il siero o il tonico.

