iStock Skincare autunnale: i prodotti consigliati dall'esperta

Le foglie che cadono, i primi freddi, il sole che appare e scompare: l’autunno è arrivato e con lui la necessità di cambiare anche la nostra beauty routine. Archiviati costumi e teli mare, questa stagione ci impone di optare per nuovi prodotti anche per quanto riguarda la cura del viso. Ma come cambia la skincare autunnale e quali sono i must have da acquistare subito? L’abbiamo chiesto alla nostra esperta Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica, e ci ha risposto così!

Come cambia la skincare in autunno

L’estate è ormai un lontano ricordo e con l’arrivo dei primi freddi è arrivato il momento non solo di effettuare il cambio di stagione, ma anche quello della…skincare!

“Esatto. L’autunno è una stagione di transizione in cui è importante prendersi cura della pelle che, durante i mesi estivi, è stata sottoposta all’azione dei raggi UV e ad uno stress ossidativo maggiore. L’imperativo dunque è quello di aumentare l’idratazione e rinforzare la barriera cutanea”, ci spiega Camilla Gentili.

Dunque quali prodotti ci serviranno? Lo chiediamo all’esperta. “Partiamo da un presupposto. D’estate è preferibile optare per texture leggere e traspiranti, mentre in autunno è importante puntare su prodotti che siano soffici e avvolgenti, in grado di proteggere e riparare la pelle. Si parte dunque con un detergente – che sia latte, mousse o gel – per passare poi al tonico e al siero. Non dovranno mancare una crema viso e ovviamente la crema solare, perché è essenziale proteggere sempre la pelle dai raggi solari. Infine non tutti i giorni, consiglio una maschera viso”.

I migliori prodotti per la skincare autunnale

Il primo prodotto che ci consiglia l’esperta è il fluido detergente e struccante di La Roche Posay, studiato per pelli sensibili e perfetto per evitare rossori e desquamazioni: “Partiamo da un fluido 2 in 1 detergente e struccante. Un prodotto che apprezzo perché è delicato sulla pelle e ha una formula a base di acqua termale lenitiva e glicerina idratante. Deterge a fondo la pelle, lasciandola morbidissima, ma soprattutto evitando quella sensazione di secchezza che a volte si avverte dopo aver usato un detergente troppo aggressivo”.

Fra i prodotti preferiti di Camilla Gentili c’è anche la mousse detergente lenitiva di Dermovitamina: “Mi piace particolarmente per via della fragranza agrumata e perché deterge in profondità la pelle, rendendo ancora più efficaci gli altri prodotti della skincare. Contiene olio di mandorle, provitamina B5 e bisabololo. Quest’ultimo è una sostanza estratta dalla camomilla, con proprietà calmanti e lenitive per la pelle”.

Se cerchi un prodotto che sia adatto anche per il corpo (perché non dimentichiamoci che in autunno anche la pelle del corpo diventa più sensibile) Camilla Gentili consiglia Lipikar di La Roche Posay: “Da usare sotto la doccia per rispettare il pH del viso. Spesso infatti ci dimentichiamo quanto l’acqua calda possa causare disidratazione e rossori”.

Indicato per pelle secca e sensibile, questo detergente a base di burro di karité e niacinamide lascia la pelle nutrita e detersa in modo delicato.

Passiamo poi al tonico. “Dopo l’uso del detergente è importante riequilibrare il pH della pelle, rimuovendo gli eventuali residui di trucco o smog” – spiega l’esperta – “Questo prodotto idrata, lenisce e rinfresca la pelle, affinando i pori” e ci consiglia haruharu wonder Black rice: “Perfetto per chi sogna di avere una glass skin anche in autunno”. La sua formulazione infatti comprende riso nero fermentato e corteccia di germogli di bambù, utili per rendere la pelle elastica e lenita. Troviamo poi acido ialuronico di alta qualità, utile per idratate e aumentare la barriera cutanea. Infine troviamo glicerina vegetale dalle proprietà umettanti.

Se sognate una pelle priva di imperfezioni, compatta e con pori ridotti questo è il prodotto giusto.

E il siero? L’esperta non ha dubbi su questo punto, l’ingrediente su cui puntare è l’acido ialuronico: “Aiuta a trattenere l’acqua negli strati cutanei, rendendo la pelle più liscia, compatta e soda”.

Fra i prodotti consigliati (e più amati su Amazon) c’è il siero Vichy Minéral 89. “Un booster che trovo eccezionale. Bastano pochi pump di prodotto per ottenere un risultato immediato. Disseta la pelle e la rende morbida. Un prodotto perfetto per affrontare l’autunno e il cambio di stagione, con i suoi sbalzi di temperatura”.

Da non dimenticare un prodotto specifico per il contorno occhi. Quello scelto dalla nostra esperta è il contorno occhi di Collistar con acido ialuronico e peptidi. “Un prodotto in gel che ha un effetto liftante su rughe, occhiaie e borse. Minimizza i segni della stanchezza e idrata i tessuti cutanei. Consiglio di usarlo la mattina, per ridurre i gonfiori, e la sera per levigare e illuminare l’area perioculare”. Inoltre è oftalmologicamente testato e rispetta il pH lacrimale, per questo è indicato anche per chi ha gli occhi più sensibili.

Per la crema viso l’esperta non ha dubbi: la combinazione retinolo e acido ialuronico resta la migliore per combattere le rughe. “La mia preferita” – svela – “È quella di Kleem con retinolo, acido ialuronico e vitamina E. L’ideale per stimolare la produzione di elastina e collagene, riducendo le rughe e donando un effetto liftante che ridefinisce l’ovale del viso”. Da usare prima di andare a dormire per ritrovarsi, al mattino, con una pelle favolosa, rimpolpata e priva di imperfezioni.

“Durante il giorno invece ci servirà una crema con una texture soffice, ma che si assorba velocemente. In questo caso consiglio Neutrogena Hydro Boost Acqua Gel che contiene acido ialuronico, aminoacidi ed elettroliti. Rafforza la barriera cutanea, idrata e dona un effetto glass skin che adoro”.

La maschera viso è una coccola da regalarsi in autunno per nutrire la pelle e combattere la secchezza. La preferita della nostra esperta è a base di collagene, da fare una volta a settimana per nutrire, rimpolpare e idratare il viso. “Illumina l’incarnato in modo eccezionale – spiega -. E lascia la pelle nutrita al massimo”:

Infine l’ultimo prodotto che non può mancare nella skincare autunnale è la protezione solare. “Consiglio quella in formato stick, per riapplicarla con facilità durante il giorno, anche quando si è fuori casa, creando una barriera contro i raggi UVA e UVB che – ricordiamolo – provocano macchie, rughe e disidratazione, aumentando l’invecchiamento cutaneo”. La protezione solare di Rilastil in stick è studiata per pelli sensibili e ha un SPF 50+, senza profumi o parabeni. L’ideale per proteggere anche le pelli sensibili.

