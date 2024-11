Burro di Karité, l’ingrediente “mai più senza” di questo inverno. I migliori prodotti da provare

Un vero alleato per la cura di pelle e capelli durante l'inverno? Il burro di karité, un ingrediente must have della vostra skincare e haircare routine

Fonte: iStock Burro di Karité, I migliori prodotti da provare

Quando si parla di prendersi cura del nostro corpo, tra i primi nomi a spuntare nella lista dei must da provare il burro di Karitè è senza dubbio uno degli ingredienti più gettonati e presenti in tantissimi prodotti per la skincare o per la cura dei capelli. Un ingrediente dalle molteplici proprietà e che viene usato comunemente all’interno di creme, lozioni, shampoo, maschere, ecc. Ma perché è così tanto amato e utilizzato?

Cos’è il burro di Karité

Per prima cosa è bene specificare di cosa si tratta, ovvero di un burro vegetale che viene estratto dai semi della Vitellaria paradoxa o Butyrospermum parkii, un albero che cresce spontaneamente nelle zone boschive dell’Africa occidentale. Dalle noci della pianta, anche note come noci di Karitè, viene estratta una sostanza cremosa che viene comunemente usata nella cucina tradizionale africana ma anche in ambito cosmetico.

Il burro di karité che viene utilizzato nei prodotti per la cura del corpo, si ottiene dall’essicazione dei frutti della pianta, la cui polpa viene separata dai semi, che vengono poi essiccati, frantumati e pressati, e da cui si ottiene un impasto grezzo. Una volta filtrato ecco che si ottiene il burro di karitè grezzo, che si presenta giallastro e con un odore piuttosto intenso (diverso da quello a cui siamo abituati). Quando viene raffinato, invece, il burro di karité è di colore bianco e inodore.

Un ingrediente di punta dei prodotti per la cura delle pelle e dei capelli, poiché ricco di proprietà benefiche, che si adatta a ogni tipologia di cute, soprattutto a quelle secche e che tendono a screpolarsi facilmente, e particolarmente utile nelle zone del corpo che tendono a seccarsi più velocemente, come le labbra, i talloni o le mani.

Fonte: iStock

Le proprietà e come si usa il burro di karité

Un prodotto che ha proprietà emollienti, idratanti, antiossidanti, antinfiammatorie e cicatrizzanti, che permettono di agire e beneficio della cute (ma anche dei capelli), proteggendola, rinvigorendola e svolgendo anche un’importante azione anti-age.

Un ingrediente utilissimo per la cura delle pelle del corpo, ma anche per quella del viso, comprese le zone più delicate come il contorno occhi o le labbra, proteggendole dall’azione dei radicali liberi anche grazie alle presenza di vitamine utili allo scopo e al benessere della cute, come vitamina E, la vitamina A e la vitamina D.

Ma è anche un potente alleato in caso di arrossamenti cutanei, ustioni e/o scottature, dermatiti, eritemi e fino anche alla cura delle smagliature sulle pelle. Insomma, un vero amico della nostra bellezza e della cura del corpo, facile da usare e anche da reperire.

I migliori prodotti al burro di karitè da provare

Viste le sue molteplici proprietà infatti, sono tanti i prodotti che lo contengono, dai saponi e bagnoschiuma alle lozioni per il corpo. Dalle creme viso e mani agli shampoo e balsamo per la cura dei capelli, in particolare per le chiome secche e sfibrate.

Un ingrediente perfetto per donare massima morbidezza alla cute già sotto la doccia, con un sapone come quello di Dove arricchito con burro di karitè e con 1/4 di crema idratante, andando oltre alla detersione.

E proseguendo la vostra skincare con una crema corpo profumata come quella di Tesori d’Oriente, arricchita con burro di Karitè e dall’azione antiossidante, che nutre la pelle intensamente, lasciandola morbida e setosa.

Un prodotto utilissimo anche per la cura della pelle della mani, particolarmente esposte agli agenti esterni e con la tendenza a seccarsi. E cosa che vale anche per le labbra, che necessita della massima idratazione soprattutto durante questa stagione fredda. Per esempio optando per la crema mani di Equilibria, che nutre la pelle in profondità e che si assorbe velocemente e senza ungere. E per il burrocacao della stessa linea, a base di burro di karitè e delicatissimo sulle labbra.

Ma il burro di karitè si usa anche per la cura della chioma, e in particolare per i capelli secchi e che necessitano di protezione, idratazione e di essere rigenerati. Per esempio optando per uno shampoo a base di burro di karitè come quello di Shea Moisture, che nutre i capelli donandogli massima lucentezza. E fino al balsamo per capelli, come quello di Franck Provost, che agisce come una vera e propria maschera riparatrice sui capelli secchi, regalandogli nuova vita e una morbidezza extra.

