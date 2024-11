Il burro cacao numero uno su Amazon costa meno di 3 euro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il burro cacao numero uno di Amazon ora costa meno di 3 euro e ha centinaia di recensioni positive. Si tratta del Rilastil Xerolact Stick Labbra, un prodotto amatissimo e in grado di regalare labbra morbidissime, contrastando la pelle secca e screpolata, in inverno come in estate.

In super sconto su Amazon (ben il 65%), offre la possibilità di idratare e nutrire in profondità le labbra, testando un prodotto bestseller.

Qual è il miglior idratante per le labbra?

Gli utenti (e i recensori) di Amazon non hanno dubbi: il miglior idratante per labbra è il Rilastil Xerolact Stick Labbra, un prodotto nutriente e protettivo a base di burro di Karitè.

Parliamo di un vero e proprio trattamento protettivo, che consente di curare screpolature e secchezza, nutrendo le labbra secche. Chi l’ha provato apprezza la profumazione e l’efficacia che dura a lungo, con la possibilità di portarsi dietro il prodotto e applicarlo più volte al giorno.

Si tratta di un burro di cacao frutto di studi scientifici e test, apprezzato per la sua capacità di donare una bocca morbidissima in breve tempo.

Cosa c’è dentro il burro cacao di Rilastil?

Ma cosa c’è dentro questo burro cacao per renderlo così speciale? Prima di tutto il burro di Karitè, un ingrediente perfetto per la pelle secca e molto secca, per via delle sue proprietà idratanti ed emollienti.

All’interno dello stick labbra troviamo poi il sodio lattato, utile per idratare e contrastare la secchezza cutanea, ma anche l’estratto di Schisandra Chinensis che aumenta l’elasticità della pelle.

Come applicare il burro cacao?

Come si usa il burro cacao? Il bello di questo prodotto è che si può applicare più volte nel corso della giornata in base al proprio bisogno.

Puoi scegliere dunque di creare sulle labbra uno strato che sia più o meno sottile di protezione. Il prodotto è in stick, perciò semplice da portare ovunque, utilizzandolo quotidianamente per avere labbra super idratate.

Quando si mette il burro cacao?

Secondo gli esperti il burro cacao andrebbe applicato più volte al giorno. Dopo l’applicazione infatti crea una speciale barriera protettiva che consente di proteggere la pelle dalla disidratazione.

Va usato dunque quando fa freddo, d’inverno, ma anche d’estate, quando fa troppo caldo. Risulta utile in montagna, quando vento, neve o pioggia rischiano di far screpolare le labbra. Inoltre è ottimo nei mesi più caldi quando è altissimo il rischio di disidratazione (anche della pelle).

Andrebbe applicato quando si sta a casa, come step della skincare, e soprattutto quando si passa del tempo all’aperto. Insomma, rappresenta un prodotto essenziale per il benessere delle labbra. Da utilizzare pure se vuoi avere una combo labbra favolosa.

Tantissimi make up artist infatti hanno spiegato più volte che il primo step per creare un trucco labbra che duri tutto il giorno è quello di applicare il burro cacao. Applicare il rossetto è più facile quando la pelle non presenta pellicine o screpolature, il comfort è maggiore e anche la durata del prodotto ne trae grandi benefici.

