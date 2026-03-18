Margot Robbie, il rossetto visto in Cime Tempestose è su Amazon e costa solo 7 euro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Il rossetto di Margot Robbie in Cime Tempestose è su Amazon

Fra i dettagli che hanno attirato maggiormente l’attenzione in Cime Tempestose (oltre alla bellezza mozzafiato di Jacob Elordi) ci sono senza dubbio le labbra di Margot Robbie. L’attrice infatti si è calata nei panni di Catherine Earnshaw sfoggiando una bocca rosata e morbidissima, dal sapore gotico.

Come ben sappiamo la preparazione del personaggio è stata – per volere della regista Emerlad Fennell – piuttosto lunga, ma pochi sanno che per ottenere il pout di Cathy la make up artist del film, Siân Miller, non ha utilizzato un rossetto firmato, ma un semplice balsamo labbra che su Amazon costa solamente 7 euro. Si tratta del balsamo labbra Burt’s Bees nella tonalità Rose. Un prodotto che regala alla bocca una velatura semilucida, carnosa e naturale, da vera gothic-girl.

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Il rossetto di Margot Robbie in Cime Tempestose

Il Burt’s Bees Tinted Lip Balm in Rose è dunque il segreto delle labbra di Margot Robbie che in Cime Tempestose sono super naturali. Ha un finish semi-glossy, leggermente luminoso, ma mai appiccicoso. Una sola passata dona un tocco di colore appena percettibile, mentre due o tre passate renderanno il colore più evidente. Ed è proprio questa versatilità renderlo un prodotto cult non solo sui set cinematografici, ma anche nei beauty bag di chi adora il trucco naturale.

“Le labbra di Cathy dovevano sembrare appena morse, piene di vita, come se stesse correndo sulle brughiere dello Yorkshire. Nessun rossetto pieno — solo una tinta che le facesse sembrare più se stessa”, ha spiegato la make up artist.

D’altronde il Burt’s Bees Tinted Lip Balm non è un rossetto vero e proprio, perché non disegna dei contorni netti e non copre. Si sovrappone al colore naturale delle tue labbra e lo amplifica, dando proprio quella sensazione di “labbra morse o che sono state al freddo”.

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Ciò che rende speciale questo balsamo poi non è solamente il suo colore, ma anche la formulazione. Gli ingredienti sono al 100% di origine naturale perfetti per prendersi cura delle labbra oltre che colorarle. Il burro di karité è il cuore idratante del prodotto usato in Cime Tempestose per il beauty look di Margot Robbie. Ricco di vitamina E e di acidi grassi, penetra in profondità rendendo le labbra morbidissime per ore.

Troviamo poi la cera d’api, un emolliente potentissimo che trattiene l’umidità, creando una pellicola protettiva che sigilla l’idratazione. L’olio di cocco è invece fra i migliori alleati per labbra secche perché leviga, ammorbidisce ed è super leggero. Completano la formulazione l’olio di girasole, ricco di vitamina E ed emolliente, l’olio d’oliva, lenitico e perfetto per riparare le labbra screpolate e irritate, infine l’estratto di rosmarino previene le microinfiammazioni ed è un antiossidante naturale.

Il Burt’s Bees Tinted Lip Balm garantisce fino a 8 ore di idratazione con una sola applicazione, grazie all’azione combinata della cera d’api e degli oli vegetali. L’applicazione è semplicissima: si passa direttamente dal tubetto, come qualsiasi normale rossetto o balsamo. Non serve uno specchio: è uno di quei prodotti che puoi tenere in tasca o nella borsa e usare ogni volta che ne hai bisogno. Il finish semi-glossy si uniforma perfettamente sulle labbra senza richiedere sfumature o ritocchi particolari. La tonalità Rose è un rosa caldo e neutro, leggermente traslucido, che si adatta a quasi tutti i sottotoni cutanei.