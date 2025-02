SOS labbra screpolate: i prodotti che funzionano davvero (provati dall’esperta)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Labbra screpolate, rosse e con taglietti? D’estate come d’inverno avere labbra morbidissime e idratate sembra un’impresa impossibile. Ma non per la nostra esperta Camilla Gentili. Le abbiamo chiesto un consiglio per trovare i prodotti che funzionano davvero sulle labbra screpolate e lei ci ha regalato una top 5 infallibile per una bocca da baciare…subito!

Labbra screpolate: cause

Non solo sbalzi di temperatura, dietro le labbra screpolate possono nascondersi tantissime cause che vanno dalla dieta errata sino alla tendenza a leccare continuamente le labbra. Come ci spiega l’esperta Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica.“Troppo sole o troppo freddo possono portare la pelle della bocca a seccarsi e desquamarsi. Attenzione pure alla dieta: cibi troppo salati o piccanti possono provocare una disidratazione”.

Per non parlare della saliva che, per via degli enzimi contenuti al suo interno, scompone i grassi e le proteine che si trovano sulle labbra, provocando una sensazione di “pelle che tira” e screpolature fastidiose.

“E questo sono solo alcune delle cause più comuni delle labbra screpolate” – ci svela l’esperta – “L’imperativo, in ogni caso, è esfoliare e idratare”.

Come idratare le labbra

Come idratare davvero le labbra e farlo in modo efficace? “Per prima cosa è essenziale effettuare uno scrub prima di applicare qualsiasi prodotto – racconta Camilla Gentili – “Si tratta di un’operazione essenziale perché consente di esfoliare delicatamente le labbra, eliminando le cellule morte. In questo modo il trattamento penetrerà in profondità, risultando più efficace”.

L’INCI resta una guida fondamentale da leggere con attenzione per evitare errori e trovare il prodotto perfetto. “Per quanto riguarda gli ingredienti migliori per idratare le labbra screpolate l’ideale è puntare su sostanze naturali – rivela l’esperta -. Consiglio, ad esempio, i prodotti a base di miele oppure olio d’oliva che regalano un’idratazione extra. Ottimo pure l’olio di cocco che favorisce l’idratazione e lenisce”.

Labbra screpolate: rimedi

Bruciore e sensazione di tensione, le labbra screpolate sono davvero fastidiose. Come risolvere il problema velocemente e correre ai ripari?

“Il punto di partenza – spiega l’esperta – è sempre uno scrub sulle labbra. Se avete più tempo a disposizione l’ideale sarebbe effettuare anche una lip mask, da applicare e lasciare in posa per tutta la notte. Largo spazio poi a balsami labbra, creme ed emollienti a base vegetale. Leggete con attenzione l’INCI dei prodotti, mi raccomando! Ingredienti come la paraffina, ad esempio, non sono da demonizzare, ma in questo caso rischiano di essere poco utili perché creano una barriera protettiva sulle labbra, senza svolgere un’azione idratante”.

Particolare attenzione va prestata poi quando si realizza il make up labbra. “Il mio consiglio – ci rivela – è quello di effettuare un impacco labbra da rimuovere per poi applicare gloss o rossetto. Il risultato sarà un colore più vivido e labbra juicy super idratate!”.

I migliori prodotti per labbra screpolate

Dunque qual è il miglior burrocacacao per le labbra? L’abbiamo chiesto all’esperta che ci ha indicato la sua top 5!

“Partiamo da un balsamo labbra che reputo molto valido. Si tratta del lip balm Burt’s Bees a base di cera d’api e miele. Con ingredienti di origine naturale, idrata e nutre in profondità le labbra, rendendole morbidissime e lisce con un solo gesto”.

Vitamina E, acido ialuronico e cera d’api, lo stick labbra Connettivina è il “mai più senza” di cui avevamo bisogno per una bocca morbidissima e intensamente idratata.

“Il segreto di questo prodotto è l’acido ialuronico che lega a sè l’acqua e idrata in profondità la pelle – ci racconta l’esperta -. Si tratta d’altronde di una componente fondamentale del nostro organismo che stimola i processi di rigenerazione e di riparazione della pelle”.

“Per un trattamento ancora più intensivo consiglio il balsamo riparatore Weleda Skin Food – svela Camilla Gentili -. Una crema ricca che nutre intensamente e ripara le labbra secche. Contiene camomilla e calendula, due ingredienti dalle proprietà emollienti”.

Se cercate un balsamo labbra invece uno fra i migliori è quello firmato Nuxe. Ultra nutriente e riparatore, è a base di propoli, miele e oli vegetali. L’ideale per nutrire intensamente le labbra screpolate.

Infine chiudiamo la selezione di prodotti per labbra screpolate con una maschera consigliata dall’esperta. Si tratta della lip mask di Laneige, divenuta virale su TikTok. Un trattamento notte intensivo con un profumo favoloso e un’efficacia straordinaria.