Dalla scelta dei cibi da mettere nel cestino alle porzioni, passando per bevande e dolci: i consigli per organizzare un picnic equilibrato, nutriente e ricco di gusto

Giornalista da oltre 25 anni, scrive soprattutto di salute e benessere. Racconta temi complessi con rigore e sensibilità, cercando di renderli accessibili a tutti.

123RF Picnic nutriente, leggero e gustoso

Conviviale, allegro, informale, rilassante: il picnic è un grande classico della bella stagione. Che sia su una spiaggia, in un parco cittadino o in cima a una vetta, è uno dei piccoli piaceri dell’estate. Eppure, spesso rischia di trasformarsi in un concentrato di eccessi. Fra snack salati e bibite zuccherate, può lasciare in eredità una spiacevole sensazione di gonfiore e pesantezza.

Questo non significa che sia meglio rinunciarci. Con qualche semplice accorgimento, si può costruire un pasto che sia bilanciato e al tempo stesso appagante, continuando a sentirsi leggere senza rinunciare al piacere del cibo.

Come costruire un pasto equilibrato

Quando pensiamo a un picnic equilibrato spesso immaginiamo qualcosa di poco soddisfacente o troppo “fit”. In realtà, si tratta semplicemente di un pasto che contiene i nutrienti giusti nelle proporzioni adeguate.

Un picnic equilibrato dovrebbe includere:

carboidrati complessi , come pane integrale, cereali, focacce semplici, cous cous, farro o pasta fredda: forniscono energia;

, come pane integrale, cereali, focacce semplici, cous cous, farro o pasta fredda: forniscono energia; proteine provenienti da uova, legumi, pollo, tonno, formaggi freschi, hummus, yogurt, soia e suoi derivati: sono fondamentali per aumentare il senso di sazietà;

provenienti da uova, legumi, pollo, tonno, formaggi freschi, hummus, yogurt, soia e suoi derivati: sono fondamentali per aumentare il senso di sazietà; verdure e frutta: ricche di fibre, vitamine e acqua;grassi buoni, come olio extravergine, avocado, semi o frutta secca in quantità moderate: completano il pasto.

L’obiettivo non è contare le calorie, attenersi a una lista di divieti o sacrificare il gusto, ma costruire una combinazione sfiziosa che sazi e fornisca energia stabile, senza appesantire né rallentare la digestione.

Le insidie più pericolose

Spesso non è il picnic in sé a essere squilibrato, ma il modo in cui lo viviamo. La convivialità tende a far perdere il senso delle quantità e il fatto di mangiare all’aperto, magari lasciando il cibo esposto per ore, favorisce il classico “spiluccare continuo”.

Uno degli errori più diffusi è partire senza aver pianificato nulla e affidarsi ad alimenti ultra processati pronti acquistati all’ultimo momento, che spingono a mangiare oltre il necessario, come patatine, pizzette, salatini, bibite zuccherate e dolci industriali.

Un altro sbaglio è quello di pensare al picnic come a un’occasione per “sgarrare tutto il giorno”. Saltare la colazione o mangiare poco prima di uscire, convinte di compensare dopo, aumenta il rischio di arrivare affamati e perdere il controllo delle porzioni.

Anche la composizione del pasto fa la differenza. Se prevalgono carboidrati raffinati e alimenti molto salati, dopo un iniziale picco di soddisfazione possono arrivare sonnolenza, fame precoce e gonfiore.

Come regolarsi

La regola più semplice è immaginare il pranzo come un piatto unico ben composto, anche se distribuito in contenitori diversi.

Una buona proporzione potrebbe essere:

metà spazio per verdure e ortaggi ;

; un quarto di piatto per le proteine;

un altro quarto per carboidrati;

una piccola parte per i grassi buoni.

Per esempio, invece del classico panino enorme con salumi e salse, si può optare per un panino integrale con pollo al limone o hummus, a cui aggiungere verdure croccanti e una porzione di frutta fresca.

Anche le insalate fredde possono diventare un’ottima soluzione, purché complete. Un’insalata di pasta fatta solo di pasta, maionese e würstel rischia di risultare poco equilibrata. Diverso è il caso di un’insalata con cereali integrali, verdure, ceci e olio extravergine di oliva.

Esempi di menù bilanciati

Esistono davvero tantissime combinazioni semplici e complete che permettono di costruire un pranzo gustoso ma leggero. Ecco qualche idea.

Opzione 1: picnic mediterraneo

Cous cous integrale con ceci, zucchine, pomodorini e feta

Crudités di verdure

Frutta fresca di stagione

Acqua aromatizzata con limone e menta

Opzione 2: picnic sfizioso

Wrap integrale con pollo, lattuga e yogurt greco alle erbe

Insalata di cetrioli e carote

Una piccola manciata di mandorle

Macedonia fresca

Opzione 3: vegetariano e leggero

Hummus di legumi con bastoncini di verdure

Pane integrale con avocado

Pane integrale con avocado Insalata di farro con legumi e verdure

Yogurt bianco con frutta.

Il segreto non è eliminare tutto ciò che è goloso, ma creare equilibrio.

Attenzione agli snack

Durante un picnic si tende a mangiare non solo al momento del pasto, ma anche tra un gioco, una chiacchiera e una passeggiata. Per questo, conviene portare con sé snack pratici ma nutrienti, che sazino davvero invece di stimolare ancora di più la fame.

Ottime idee sono:

frutta fresca già lavata e tagliata;

già lavata e tagliata; pomodorini e verdure a pezzetti;

e verdure a pezzetti; frutta secca in piccole quantità;

in piccole quantità; popcorn semplici;

semplici; cracker integrali ;

; yogurt da conservare in una borsa termica;

da conservare in una borsa termica; hummus o creme vegetali con verdure crude.

Anche la presentazione conta: porzionare gli snack in anticipo evita il classico gesto di mangiare direttamente dalla confezione senza rendersi conto delle quantità.

Bevande: il dettaglio che spesso fa la differenza

Durante un picnic non si rischia di eccedere solamente con il cibo, anzi spesso a creare più problemi è ciò che si beve. Bibite gassate e zuccherate, tè freddi industriali e bevande alcoliche possono aumentare di molto la quota di zuccheri e calorie, senza fornire nutrienti, saziare e dissetare realmente. Fra l’altro, quando fa caldo, la disidratazione può essere confusa con fame.

La scelta migliore resta l’acqua, magari aromatizzata con fettine di agrumi, cetriolo, frutti rossi o foglie di menta.

Un bicchiere di vino, una birra o un aperitivo non sono vietati in senso assoluto, la cosa importante è non esagerare. Accompagnarli a un pasto completo e alternarli all’acqua aiuta a evitare eccessi e quella sensazione di pesantezza tipica delle giornate troppo ricche.

E il dolce? Sì può, ma senza eccessi

Quando si condivide un picnic con gli amici, è facile cadere in tentazione ed esagerare anche con il dessert. Fra biscotti, torte, snack zuccherati, spesso si finisce con il provare un po’ di tutto senza prestare grande attenzione a ciò che si consuma. In un picnic bilanciato, invece, il dolce non è vietato, ma va dosato con intelligenza.

La scelta migliore è puntare sulla frutta di stagione, che è fresca, idratante e naturalmente dolce: anguria, pesche, albicocche, melone o ciliegie sono scelte sfiziose, ma leggere.

Se dopo si avverte il desiderio di qualcosa di più goloso, si può scegliere una fetta di torta fatta in casa, biscotti semplici o un piccolo dessert condiviso, senza trasformare il fine pasto in un buffet continuo.

Mangiare bene significa anche vivere meglio il momento

Mangiare all’aperto, rallentare, stare in compagnia e dedicarsi del tempo può avere un effetto positivo anche sul rapporto con il cibo. Quando si mangia senza fretta, chiacchierando e assaporando il momento, è più facile percepire sazietà e soddisfazione.

Il segreto? Pensare al picnic non come a un giorno di eccezione in cui tutto vale, ma come a un’occasione per mangiare bene, sentirsi appagati e godersi il tempo all’aria aperta senza arrivare a sera con gonfiore, stanchezza e la sensazione di aver esagerato.

Fonti: