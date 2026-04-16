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123RF Donna che mangia per stress e fame emotiva

Ci sono momenti in cui il cibo ti sembra l’unica risposta possibile? Succede più spesso di quanto pensi. Mangiare per stress è una reazione comune: basta una giornata pesante, un pensiero assillante o un’urgenza da gestire per ritrovarsi davanti al frigorifero quasi senza accorgersene. Nella maggior parte dei casi, però, non si tratta di fame vera, ma di un bisogno emotivo più profondo che cerca conforto. Come distinguere, allora, la fame fisica da quella emotiva? Ecco i segnali più evidenti.

1. L’impulso arriva all’improvviso

La fame da stress esplode all’improvviso. Un attimo prima eri tranquilla e, subito dopo, senti il bisogno urgente di sgranocchiare qualcosa. È una voglia repentina che ti assale senza preavviso e alla quale sembra quasi impossibile resistere. Quando si presenta, non ci sono diete o buoni propositi che reggano. Questo impulso travolgente è collegato quasi sempre a un’emozione ben precisa, come ansia, tensione, frustrazione o tristezza.

La fame reale, al contrario, tende a crescere in modo graduale: senti la pancia brontolare, percepisci un calo di energie, avverti un buco allo stomaco che ti segnala un bisogno fisico. È un tipo di richiesta che sa aspettare e lascia il tempo di organizzarsi. La fame emotiva, invece, chiede di essere soddisfatta subito.

2. Hai voglia di un cibo specifico

Quando si tratta di fame da stress, difficilmente ti accontenti della prima cosa che capita. Avverti invece desideri molto precisi: cioccolato, patatine, biscotti, torte, pizza, gelato. Sono i cosiddetti comfort food, alimenti ricchi di zuccheri, grassi o sale che attivano rapidamente il circuito della ricompensa nel cervello, regalando una sensazione immediata di piacere e sollievo.

Si tratta di veri e propri “cibi coccola” che, grazie a consistenza, colore, temperatura e profumo, riescono spesso a riportare alla mente ricordi, emozioni o momenti piacevoli del passato. Ed è proprio questo legame emotivo a renderli così difficili da ignorare quando sei sotto stress.

Quando invece hai una vera fame, la situazione cambia: sei più flessibile e ti va bene quasi tutto, che si tratti di un primo piatto, di un pezzetto di formaggio, di un panino o persino di un frutto.

3. Non senti il senso di sazietà

Mangiare per stress è un comportamento impulsivo e irrazionale che non segue orari o schemi precisi. Può comparire in qualsiasi momento, anche subito dopo aver fatto un pasto completo, quando l’organismo non avrebbe alcun bisogno reale di energia.

La fame emotiva non tiene conto del senso di pienezza, tanto che spesso continui a mangiare anche quando lo stomaco è già pieno. Infatti, quello che stai cercando non è nutrimento, bensì conforto. In quei momenti, non importa se hai pranzato da poco: il bisogno che senti non riguarda il corpo, ma le emozioni che stai cercando di calmare.

La fame fisica, invece, si manifesta solo quando c’è una reale carenza di nutrienti e tende a risolversi naturalmente una volta raggiunta la sazietà.

4. Sei distratta

Quasi sempre, la fame emotiva è automatica e poco consapevole: sgranocchi popcorn mentre guardi la TV, metti in bocca caramelle mentre lavori al PC, bevi una bibita gassata mentre scorri i social.

In questi momenti mangi senza accorgertene, senza assaporare, senza ascoltare i segnali di sazietà del tuo corpo. Quando hai finito, a volte non ricordi nemmeno quanto hai mangiato o come sei arrivata a farlo.

Oggi, in realtà, sempre più spesso anche la fame reale è vissuta in modo distratto, ma di solito resta più consapevole: a fine giornata riesci a ricordare cosa hai mangiato a pranzo e a cena, mentre è più difficile ricostruire i piccoli fuori pasto fatti quasi senza pensarci.

5. Il cibo diventa una ricompensa

Pensieri come “ho proprio bisogno di un pezzo di cioccolato per tirarmi su”, “oggi mi merito un aperitivo, è stata una giornata durissima” oppure “l’unica consolazione può darmela un dolce” sono segnali importanti da non sottovalutare. Il cibo, infatti, non dovrebbe diventare una ricompensa.

Quando assume questo ruolo, finisce per trasformarsi nel modo principale con cui gestisci la fatica mentale: il cervello associa lo snack a una sensazione immediata di sollievo e appagamento, e tu rischi di non sapere più in quali altre maniere affrontare il tuo malessere.

La prova è che, quando vivi una situazione impegnativa – come un litigio, una scadenza urgente, un imprevisto con i figli o un carico mentale eccessivo – uno dei primi pensieri che ti attraversa la mente è proprio quello di aver bisogno di qualcosa di buono. È probabile allora che tu stia davvero usando il cibo come regolatore emotivo.

Il problema è che il sollievo dura poco: la difficoltà resta e, spesso, anche il bisogno tende a ripresentarsi.

6. Dopo ti senti in colpa

Il senso di colpa è uno dei campanelli d’allarme più frequenti quando si parla di mangiare per stress. Dopo aver mangiato in modo impulsivo potresti sentirti frustrata, arrabbiata con te stessa o spinta a prometterti che “non succederà più”, come se fosse qualcosa da correggere subito.

Questa reazione, però, rischia di attivare facilmente un circolo vizioso difficile da spezzare: stress- cibo – colpa – nuovo stress. Più ti giudichi, più la tensione emotiva cresce, e con essa aumenta la probabilità di tornare a cercare nel cibo una forma di sollievo immediato.

Con la fame vera, invece, l’esperienza è molto diversa: mangi, ti nutri e ti senti semplicemente soddisfatta. Non resta quel peso emotivo, né la sensazione di aver “sbagliato”, perché il gesto risponde a un bisogno fisico reale e non a una difficoltà emotiva da gestire.

Cosa fare quando mangi per stress

Mangiare per stress non dipende solo dalla tua volontà. Per questo non ha senso colpevolizzarti o giudicarti: il primo passo è imparare a riconoscere il bisogno nascosto che si cela dietro a questo comportamento. Spesso, infatti, la fame nervosa è legata a stanchezza, sovraccarico mentale, noia, necessità di una pausa o di consolazione immediata.

Invece di mangiare, puoi provare a interrompere l’automatismo e concederti un momento diverso di ascolto, scegliendo azioni semplici ma capaci di “riportarti nel corpo” e ridurre la tensione. Ecco qualche esempio.

Fai 5 minuti di respirazione profonda : siediti comoda, chiudi gli occhi e prova a inspirare lentamente dal naso e a espirare dalla bocca.

: siediti comoda, chiudi gli occhi e prova a inspirare lentamente dal naso e a espirare dalla bocca. Bevi una tisana e aspetta qualche minuto: il calore e la lentezza aiutano a spezzare l’impulso immediato e spesso la voglia di cibo si attenua.

e aspetta qualche minuto: il calore e la lentezza aiutano a spezzare l’impulso immediato e spesso la voglia di cibo si attenua. Scrivi cosa stai provando in quel momento: mettere nero su bianco emozioni, pensieri e sensazioni aiuta a dare un nome a ciò che stai vivendo.

in quel momento: mettere nero su bianco emozioni, pensieri e sensazioni aiuta a dare un nome a ciò che stai vivendo. Fai una breve passeggiata , anche solo intorno a casa: il movimento leggero aiuta a scaricare la tensione e a cambiare stato mentale.

, anche solo intorno a casa: il movimento leggero aiuta a scaricare la tensione e a cambiare stato mentale. Concediti una pausa vera, non uno snack distratto: fermarti davvero, anche solo per 10 minuti, senza distrazioni, può soddisfare quel bisogno di “stacco” che spesso viene confuso con la fame.

In generale, cerca di dormire meglio e regolarizzare i pasti: la stanchezza e l’alimentazione disordinata aumentano la probabilità di mangiare per stress.

Anche tenere un piccolo diario di fame ed emozioni può essere molto utile: annotare quando arriva la voglia di cibo, cosa stai provando e cosa è successo prima ti aiuta a individuare i trigger più frequenti e a riconoscere i momenti in cui si attiva il meccanismo della fame emotiva.

Fonti