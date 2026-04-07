Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock food noise che fa ingrassare

A tutti è capitato di pensare costantemente al cibo, anche quando non si ha davvero fame o si è impegnati in altre attività. Non è una questione esclusiva di golosità, ma potrebbe trattarsi del food noise. Questo fenomeno, sempre più diffuso e discusso negli ambienti della comunità scientifica, letteralmente viene tradotto come “rumore del cibo”.

Si tratterebbe di una sorta di sottofondo mentale fatto di pensieri ricorrenti, desideri e impulsi legati al consumo di cibo, che possono influenzare profondamente il comportamento alimentare e la vita delle persone. Questo concetto ha guadagnato sempre più attenzione grazie ai nuovi farmaci per il trattamento dell’obesità, come tirzepatide e semaglutide, che sembrano agire proprio andando a ridurre questo rumore mentale.

In questo articolo del magazine di Di Lei analizzeremo cos’è davvero il food noise? Se si tratta solo di moda oppure ha delle basi biologiche e scientifiche? E soprattutto se può essere implicato nel sovrappeso e nell’obesità.

Cos’è il food noise: definizione scientifica

Nella letteratura scientifica non c’è ancora una diagnosi ufficiale di food noise; tuttavia, viene descritto come una forma avanzata di food cue reactivity, ovvero di reattività agli stimoli alimentari.

Secondo alcune ricerche presenti in letteratura, il food noise può essere definito come “una preoccupazione persistente e intensa per il cibo, che viene accompagnata da pensieri intrusivi e difficoltà a controllare la fame e quindi l’alimentazione”.

In altre parole, non si tratta di semplice appetito, ma di un continuo dialogo mentale sul cibo, che ci porta a chiederci “cosa mangiare”, “quando mangiare” e soprattutto “quanto mangiare”. Il tutto contornato da un desiderio improvviso (craving) di cibo, che può influenzare la propria quotidianità, rendendo difficile concentrarsi su altre attività.

Food noise e cervello: cosa succede davvero

Inizialmente non veniva classificato come un vero e proprio disturbo neurobiologico ben preciso. Tuttavia, alcuni studi hanno dimostrato come soggetti che avvertono questo food noise abbiano un’elevata reattività agli stimoli alimentari in specifiche aree cerebrali. L’area della ricompensa correlata alla dopamina, quella della memoria riconducibile all’ippocampo e l’aria decisionale presente nella corteccia prefrontale sembrerebbero essere coinvolte all’interno di questo pensiero costante per il cibo. Infatti, questi pensieri attiverebbero maggiormente le aree della ricompensa e porterebbero una maggiore sensibilità e voglia di alimenti ipercalorici. Tutto ciò crea una sorta di loop mentale, capace di generare i pensieri intrusivi correlati all’assunzione di cibi gustosi, ma soprattutto ricchi di zuccheri, grassi e calorie.

Perché il food noise può far ingrassare

Questo costante pensiero rivolto al cibo può scaturire ovviamente nell’assunzione alimentare continuativa e ripetuta nel tempo. Per questo motivo quello che sembrerebbe un problema legato alla psiche può tradursi facilmente in un problema di salute correlato al metabolismo, all’aumento di peso e quindi a tutti rischi riconducibili a diabete, sindrome metabolica e accidenti cardiovascolari.

Nel caso del food noise, il cervello continua a chiedere cibo anche in assenza di un bisogno energetico reale. Ciò espone il soggetto a una maggiore assunzione di snack (spesso prodotti industriali e confezionati), ma anche ad aumentare le porzioni ad avere una certa difficoltà nel controllo delle quantità.

Inoltre, ogni volta che si risponde al food noise mangiando si crea un meccanismo di rinforzo psichico, dove più si mangia e più cervello associa il cibo ad una sensazione di piacere. Tale processo neurobiologico è simile a quello che si osserva nelle dipendenze comportamentali.

Il food noise può quindi sabotare anche i migliori piani alimentari, rendendo difficile seguire le diete, mantenere un deficit calorico o resistere semplicemente alle tentazioni.

Da cosa dipende il food noise

Il food noise non ha una sola causa ma nasce da un’interazione complessa di fattori biologici, psicologici e ambientali:

Fattori biologici

Ormoni della fame (grelina) e sazietà (leptina, GLP-1)

Ritmi circadiani

predisposizione genetica

Fattori psicologici

stress

ansia

noia

emozioni non gestite

Fattori ambientali

pubblicità e social media

disponibilità costante di cibo

abitudini familiari

Secondo il modello CIRO (Cue–Influencer–Reactivity–Outcome), tutti questi elementi possono influenzare la reattività agli stimoli alimentari e quindi il food noise.

Food noise e farmaci: cosa dice la scienza

Negli ultimi anni, il food noise è diventato centrale nello studio della farmacodinamica e quindi degli effetti dei principi attivi utilizzati anche per l’obesità.

Semaglutide e tirzepatide

Farmaci come semaglutide (GLP-1 agonista) e tirzepatide (GLP-1 + GIP agonista) non agiscono solo sulla fame, ma anche sui circuiti cerebrali del desiderio.

Molti pazienti riferiscono:

riduzione dei pensieri ossessivi sul cibo

minore craving

maggiore controllo alimentare

Studi suggeriscono che questi farmaci possano ridurre l’attività cerebrale legata alla ricompensa alimentare e diminuire il cosiddetto “food noise”. In alcuni casi, si parla proprio di “silenziamento del food noise”, con un miglioramento significativo del rapporto con il cibo. Tant’è vero che questi medicinali vengono prescritti da alcuni medici per contrastare l’obesità e favorire la perdita di peso graduale nel tempo.

Come ridurre il food noise senza farmaci

Per ridurre il food noise non è necessario assumere per forza farmaci specifici. Infatti, esistono modi naturali per gestire il food noise come, ad esempio, il mantenimento di un piano alimentare che presenti pasti regolari, equilibrio tra i macronutrienti ed evitare lunghi digiuni. Inoltre, è preferibile avere un certo numero di ore di sonno, poiché la privazione del sonno aumenta la fame e i pensieri legati al cibo. Sono utili anche pratiche per rilassare il corpo e la mente, come mindfulness, respirazione e attività fisica.

Bisogna anche evitare di avere notifiche di food delivery su computer e smartphone o di vedere contenuti food-centric sui social media.

Conclusione

Il food noise non è solo una “scusa” o una debolezza personale, ma un fenomeno complesso che coinvolge cervello, ormoni e ambiente che ci circonda. Riconoscerlo è il primo passo per gestirlo al meglio. Che si tratti di strategie comportamentali o, nei casi più complessi, di supporto farmacologico prescritto da un medico, oggi abbiamo strumenti sempre più efficaci per “ridurre il volume” di questo rumore e ritrovare un rapporto più sano con il cibo.

Fonti bibliografiche: