Fuorisalone 2026, l’esperienza sensoriale che unisce design, cibo e gioco

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - Ikea "Food For Thought" alla Milano Design Week 2026

C’è un luogo speciale a Milano dove vivere il Fuorisalone. Si tratta dello Spazio Maiocchi che, in questa edizione 2026 della Design Week, ospita Food For Thought, non una semplice installazione ma una vera e propria esperienza sensoriale, pensata e realizzata da Ikea.

Food For Thought, dove design e cibo s’incontrano in un’esperienza unica

Food for Thought è dunque un percorso immersivo che esplora il modo in cui cibo e design si intrecciano nella vita quotidiana. All’interno dell’esposizione, il food non è un elemento accessorio, ma parte integrante del progetto: ogni piatto nasce in dialogo con lo spazio che lo ospita, contribuendo a dare forma a nuovi rituali domestici, nuove abitudini e nuovi modi di stare insieme.

Ufficio stampa - Ikea

Attraversando il portone di via Maiocchi 7 si entra in un cortile luminoso dove si è accolti da un market ispirato al saluhall svedese, dove scoprire prodotti locali italiani in un contesto animato dai colori dei tessili di Ikea. Qui è possibile scoprire, tra formaggi, focacce, crostate, il lecca-lecca al gusto di polpetta, nato dalla collaborazione di IKEA con Chupa Chups.

L’idea dell’azienda si traduce così nell’esprimere attraverso il food il proprio approccio al Design Democratico con una cucina di ispirazione gourmet, pensata per essere accessibile, condivisibile e radicata nella vita reale.

Superato il luminoso cortile, all’interno si è accolti da cinque ambienti, progettati da cinque coppie creative composte da designer e chef internazionali che raccontano i diversi modi di vivere la casa attraverso i gesti del cucinare, del mangiare e del condividere. Ogni room interpreta una tensione quotidiana — tra intimità e socialità, tra gioco e funzione, tra lentezza e praticità — traducendola in un ambiente immersivo e in una proposta gastronomica coerente.

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L’esperienza si completa con showcooking, testing guidati, il ritorno dell’Hot Dog Extravaganza e con un’area Café dove ci si può fermare e sfogliare una selezione di oltre 1.000 libri di cucina forniti

da Phaidon. All’interno dello spazio trova inoltre posto l’anteprima della nuova collezione IKEA PS 2026, giunta alla sua decima edizione ed espressione concreta del Design Democratico.

Il Design Democratico al Fuorisalone 2026

Food for Thought è anche l’occasione per scoprire o riscoprire il Design Democratico proposto da Ikea. Era infatti il 1995 quando, proprio a Milano, il brand presentava la prima collezione IKEA PS, introducendo il concetto di Design Democratico: un equilibrio tra forma, funzione, qualità, accessibilità e sostenibilità, pensato per rendere il buon design alla portata di tutti.

Trentuno anni dopo, la decima edizione della collezione torna a Milano con un’anteprima esclusiva che include una air chair, una panca a dondolo in pino massello e una lampada da terra regolabile in tre direzioni, pensata per trasformare l’atmosfera di ogni stanza con una semplice rotazione.

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Alla base della collezione c’è l’idea di “funzionalità giocosa” che si traduce in oggetti funzionali ma capaci, allo stesso tempo, di sorprendere e divertire grazie ad elementi inaspettati. “IKEA PS 2026 rappresenta un’evoluzione del design scandinavo grazie a una semplicità espressiva e giocosa, con alla base un obiettivo preciso: rendere un design audace e che guarda al futuro, accessibile al maggior numero di persone”, afferma Maria O’Brian, Creative Leader di Ikea of Sweden. “A più di 30 anni dal lancio della prima collezione IKEA PS proprio qui a Milano, siamo entusiasti di offrire un’anticipazione di questa decima edizione, presentando tre prodotti che incarnano questa ambizione nella sua forma più pura”.

Così, i temi del gioco e del cibo attraversano tutto lo spazio in cui si esprime Food For Thought, co-creata con l’architetta Midori Hasuike e lo spatial designer Emerzon, vuole infatti celebrare la continua esplorazione di Ikea della vita in casa: come evolve tra culture e generazioni e come il design possa accompagnare questi cambiamenti nella quotidianità.

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Fuorisalone 2026, dove sperimentare Food For Thought

Alla Milano Design Week 2026, dal 21 al 26 aprile, Ikea si è spostata da Zona Tortona a Porta Venezia. Food For Thought si trova presso lo Spazio Maiocchi, in via Maiocchi 7. È aperta al pubblico da martedì 21 a domenica 26 aprile.

Inoltre, un bus navetta gratuito brandizzato Ikea è operativo ogni giorno dalle 09:00 alle 19:00, collegando diversi punti chiave della città con Spazio Maiocchi.