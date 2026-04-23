Fuorisalone 2026, la suggestiva Casa di Marmo
C'è un luogo che merita una visita durante la Milano Design Week, La Casa di Marmo, nel cuore di Brera, in via Cernaia 1. Si tratta di un progetto firmato da Hannes Peer Architecture in collaborazione con Margraf che propone una riflessione radicale sull’uso della pietra in architettura. Non un semplice rivestimento, ma un ambiente interamente generato dal marmo: struttura, superficie, luce e atmosfera coincidono in un’unica materia, in un gesto coerente e privo di mediazioni