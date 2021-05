Oriella Dorella si confessa sull’ex marito: chi è Eugenio Gallavotti

editato in: da

A Oggi è un altro giorno, Oriella Dorella si è confessata nel salotto di Serena Bortone, parlando dell’infanzia, della passione per la danza e del suo matrimonio finito all’improvviso. Un amore perduto che l’ha fatta tanto soffrire, soprattutto perché, non avendo mai avuto una famiglia stabile e unita, sperava di poter coronare questo sogno.

“Ho pensato sempre a ballare. Ed è bello nascere con l’idea di una cosa tua, che ti accompagnerà per tutta la vita”, così inizia il suo discorso appassionato sulla danza. Una ballerina d’altri tempi, meravigliosa e unica, che ha fatto sognare svariate generazioni con la sua classe. Si apre anche sulla famiglia, raccontando un po’ di sé, con quel garbo che la contraddistingue da sempre.

“Discendiamo dal Guercino. La mia famiglia è divisa in due, una parte dedicata all’architettura, orafi e pittori, dalla parte della nonna di papà, tenori, soprani. Anche mio padre aveva una bella voce. Io sono l’unica ballerina della famiglia.”

Il suo amore per papà, che la chiamava “coccolina“, traspare da ogni parola. Poi, una leggera incrinatura nella voce, ricordando il divorzio. “I miei genitori si sono sposati troppo giovani. Quando avevo nove anni e mezzo, si sono separati. Io sono rimasta un po’ con papà, la vita è andata avanti, sono andata in Russia, sono tornata indietro.”

Ed è a questo punto che decide di aprirsi su Eugenio Gallavotti, il suo ex marito, che l’ha lasciata improvvisamente, facendola tanto soffrire. “Sognavo una bella famiglia, perché non l’ho mai avuta. Ho conosciuto una persona con cui abbiamo adottato due bambini, eravamo complici. Una mattina non c’era più, non dico altro. Lui è uscito un attimo, e non è più tornato. E questo mi è dispiaciuto.”

Eugenio Gallavotti ha diretto Elle ed è un giornalista, che ha lavorato anche per Oggi. Il loro matrimonio era felice, sincero, meraviglioso: i due avevano una certa complicità. Per anni, hanno cercato di avere dei figli, che però non sono arrivati, decidendo dunque di adottare due ragazzi: Moises e Marcos, che Oriella ha dovuto crescere da sola. Gallavotti, invece, è ormai andato avanti: ha avuto un figlio, Giorgio, da un’altra donna, Silvia.

Ma Oriella non si arrende alle difficoltà, e dà un grande insegnamento a ognuna di noi: “Adesso ho cominciato la mia sesta vita. Vorrei avere tempo un po’ per me, stare vicino ai miei ragazzi e fare teatro. E poi sono innamorata dell’amore. L’amore nella vita è tutto. Mi piace l’idea di avere un compagno, di condividere.” E noi speriamo proprio che possa trovarlo!