Eleonora Abbagnato, chi è il marito Federico Balzaretti

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Federico Balzaretti

Elegante, determinata e sempre sotto i riflettori: Eleonora Abbagnato è una delle figure più riconoscibili della danza italiana. Ma accanto a lei, lontano dalle luci della ribalta quanto basta, c’è Federico Balzaretti, ex calciatore e oggi dirigente sportivo. Un legame solido, costruito tra città diverse, ritmi frenetici e una famiglia allargata che è diventata il loro punto di equilibrio.

Chi è Federico Balzaretti

Nato a Torino nel 1981, Federico Balzaretti ha costruito la sua carriera inseguendo un pallone sin da bambino. Dopo i primi passi nelle giovanili del Torino, ha iniziato un percorso che lo ha portato a indossare maglie importanti del calcio italiano, tra cui Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma. Difensore affidabile, con uno stile di gioco concreto, ha vissuto stagioni intense in Serie A, conquistando anche la maglia della Nazionale con la quale partecipa agli Europei del 2012.

A fermarlo non è stata una scelta, ma il fisico: alcuni problemi persistenti lo hanno costretto a lasciare il calcio giocato nel 2015. Da lì, però, è iniziata una nuova fase. Balzaretti si è reinventato come commentatore sportivo e dirigente, collaborando con diverse emittenti e assumendo ruoli operativi nei club. Oggi è vice direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia.

L’amore con Eleonora Abbagnato

L’ex calciatore ha due figlie (Lucrezia e Ginevra Vittoria) dall’ex compagna Jessica Gasparin quando conosce Eleonora Abbagnato. La loro storia sembra uscita da una sceneggiatura romantica: i due si incontrano a Palermo durante una cena e da quel momento qualcosa scatta subito. Dopo circa un anno di relazione arriva la proposta di matrimonio nella loro casa di Parigi, nel quartiere di Montmartre, in un’atmosfera intima e suggestiva.

Nel 2011 il matrimonio celebrato a Palermo in una cornice storica e carica di significato per l’ex étoile. Da lì inizia un percorso condiviso che non ha mai rinunciato alle rispettive carriere. Dalla loro unione sono nati due figli, Julia e Gabriel. Ma la famiglia non si ferma qui. Abbagnato ha scelto di abbracciare completamente questo ruolo, costruendo un equilibrio non scontato anche con le due figlie del marito, nate da una precedente relazione.

La ballerina ha raccontato più volte di aver costruito un rapporto profondo con Lucrezia e Ginevra Vittoria, crescendo insieme a loro e affrontando le difficoltà tipiche di una famiglia allargata. Un percorso fatto di responsabilità, affetto e anche qualche inevitabile insicurezza, ma che nel tempo si è trasformato in un legame solido e autentico, vissuto come quello tra una madre e le sue figlie.

Una famiglia numerosa, dunque, ma anche molto unita, che ha trovato il proprio equilibrio tra città diverse e impegni professionali. Lei divisa tra Roma e Parigi per il lavoro nella danza, lui impegnato nel mondo del calcio in altre città. Eppure, il loro rapporto ha trovato una sua stabilità anche a distanza.

Un equilibrio costruito giorno dopo giorno, tra sacrifici e complicità, che oggi è più saldo che mai. Perché dietro una storia d’amore che sembra perfetta, c’è anche tanta organizzazione e la capacità di adattarsi, come hanno più volte dichiarato entrambi. E chissà: riusciranno, prima o poi, a rallentare e condividere la stessa città?