Anticipazioni Siamo Danza, gli ospiti e la scaletta su Rai 1

Una serata speciale per celebrare la Giornata Internazionale della Danza: su Rai 1 "Siamo Danza" è un viaggio tra musica, stelle del balletto e tanti ospiti

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Eleonora Abbagnato

In occasione della Giornata Internazionale della Danza, mercoledì 29 aprile la danza diventa protagonista della prima serata di Rai 1 con Siamo Danza, evento televisivo pensato per rendere omaggio a un’arte capace di raccontare emozioni senza bisogno di parole. In diretta da Palermo, lo spettacolo è sotto la direzione artistica di Eleonora Abbagnato e si affida alla narrazione di Giuseppe Fiorello, affiancato da Anna Ferzetti e Noemi. Tra performance, musica e racconto, la serata è un viaggio nel mondo della danza che promette di emozionare e stupire anche grazie ai tanti ospiti che si alterneranno in studio.

“Siamo Danza” su Rai 1, le anticipazioni

Non è il solito show televisivo e si capisce fin dalle prime anticipazioni. Siamo Danza nasce con l’obiettivo di trasformare la danza in un racconto corale, aperto a tutti – appassionati e neofiti – capace di attraversare epoche e linguaggi diversi. Alla guida del progetto c’è Eleonora Abbagnato, ex étoile del Balletto dell’Opéra di Parigi, che firma la direzione artistica di uno spettacolo pensato per emozionare ma anche per sorprendere.

Il filo conduttore è chiaro: la danza non è solo tecnica, ma anche identità. Un modo di esprimersi che supera le barriere culturali e diventa universale, toccando le corde più profonde di tutti noi. Sul palco si alterneranno coreografie classiche, rivisitazioni contemporanee e momenti inediti costruiti appositamente per l’occasione.

A fare da guida per il pubblico sarà Giuseppe Fiorello, nel ruolo di narratore, affiancato da Anna Ferzetti e Noemi. Un trio insolito che ci porterà in questo racconto alternando parole, musica e immagini.

La scaletta e gli ospiti della serata

La scaletta dello speciale di Rai 1 si preannuncia serrata e variegata, con una lunga lista di ospiti pronti a portare sul palco il loro contributo. Tra i momenti più attesi ci sono sicuramente le esibizioni musicali di Fiorella Mannoia, Giuliano Sangiorgi, Raf e Dardust, a cui si aggiunge una presenza che non passa inosservata: Claudio Baglioni.

Accanto alla musica, spazio anche all’ironia con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, coppia sul palco e nella vita, chiamati a offrire uno sguardo più leggero sul mondo della danza. Non mancano poi le performance pensate per stupire: tra queste, un numero con Nikita Perotti, fresco vincitore di Ballando con le Stelle, e un tango che vede protagonista Samuel Peron, altro storico insegnante dello show di Milly Carlucci.

Il cuore dello show resta però la danza, con un cast che riunisce alcuni tra i nomi più importanti del panorama internazionale. Sul palco arriveranno stelle provenienti dai principali teatri del mondo, dalla Scala di Milano al San Carlo di Napoli, passando per Londra, Parigi e San Francisco. Tra gli artisti annunciati ci sono Alice Mariani, Salvatore Manzo e Michele Satriano, insieme ai corpi di ballo del Teatro dell’Opera di Roma e del Teatro Massimo di Palermo. A questi si affiancano interpreti internazionali come Gareth Haw, Paul Mark, Madeline Woo, Giorgi Potskhishvili e Friedemann Vogel.

Un cast così ampio racconta bene l’ambizione del progetto, quello di portare in prima serata su Rai 1 una forma d’arte spesso considerata di nicchia, esclusiva ed elitaria, rendendola invece protagonista di un racconto accessibile e coinvolgente per tutti.